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Danas će u trećem kolu grupe Džon Mekinro – uslovno rečeno – malo i odmoriti, jer se već kvalifikovao za subotnje polufinale bez izgubljenog seta protiv Hodara i Šeltona. Ipak, svaki meč protiv sedmog igrača sveta Artura Fisa za Zvereva je prilika da afirmiše svoje samopouzdanje, pogotovo što protiv najboljeg francuskog igrača ima skor od 5-2 a još jednom pobedom bi drugi put u karijeri prošao grupu sa savršenih 3-0. Uz to, ne bi morao da čeka do subote da se izjednači sa Nadalom po broju pobeda na Završnom Mastersu (21).

Dvadesetdvogodišnji Fis traži najveću pobedu u karijeri (0–2 protiv svetskih brojeva 1) i drugu pobedu ove nedelje nakon trijumfa u odlučujućem setu protiv Hodara u utorak. Pobedom nad Zverevim povećao bi svoje šanse da postane četvrti i najmlađi francuski polufinalista u istoriji turnira, kao i prvi debitant koji je stigao do polufinala u Torinu još od Alkaraza 2023. godine.

Prvi reket SAD Ben Šelton prvi put se sastaje sa osmim nosiocem turnira Rafaelom Hodarom u nastojanju da drugom pobedom na svom drugom nastupu za Završnim Mastersima posle one nad Fisom u nedelju uđe u priliku da se plasira u polufinale. Ako savlada Hodara, a Zverev eliminiše Fisa, pridružio bi se Nadalu kao jedini levoruki teniser koji je stigao do polufinala Nito ATP finala u ovom veku.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Sa 20 godina i 2 meseca, debitant na turniru nastoji da postane drugi najmlađi pobednik meča na Nito ATP finalu u ovom veku i prvi igrač rođen 2005. godine ili kasnije koji je zabeležio pobedu na ovom turniru. Španac je pretrpeo poraze od Zvereva i Fisa i sada traži najveću pobedu u karijeri kako bi dobio priliku da se pridruži sunarodniku Alkarazu, koji je u sredu obezbedio prvo mesto u grupi „Ivan Lendl“, u polufinalu.

Scenariji za kvalifikacije u polufinale su sledeći: Ako Fis dobije Zvereva u dva seta, prvi će biti Zverev a drugi Francuz. Ako Fis dobije Zvereva u tri seta a Šelton pobedi Hodara u 2 seta, prvi je Zverev a drugi Šelton. Ako Fis dobije Zvereva u tri seta – a istim rezultatom Šelton Hodara – dalje idu Zverev kao prvi i Fis. Ako Zverev pobedi Fisa bilo kojim rezultatom a Šelton na isti način Hodara – učesnici polufinala su Zverev (kao prvi) i Šelton (kao drugi).

Ipak, i Hodar ima matematičke šanse za plasman: Ako Zverev dobije Fisa u dva seta, a Hodar Šeltona istim rezultatom – prvi je Zverev a drugi Hodar. Hodar bi mogao dalje i ako pobedi u tri seta – ali bi onda odlučivao količnik dobijenih gemova za drugo mesto u grupi. Postoji i mogućnost da Fis bude prvi u grupi – i to ako dobije Zvereva u dva ili tri seta – a Hodar pobedi Šeltona u dva ili tri seta, što bi za njega bila pirova pobeda. Ako je ovo moguće sublimirati – skoro sve će zavisiti od eventualnih uspeha Šeltona, Fisa ili Hodara, a dodatno od dobre volje Saše Zvereva da večeras od 20:30 pobedi Fisa i izbegne i teoretsku mogućnost da se već u polufinalu sastane sa Karlosom Alkarazom – najverovatnijim prvoplasiranim igračem grupe Ivan Lendl…

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