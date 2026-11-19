Slušaj vest

Iako je prošle godine sezonu završio kao broj 1 – tada ga je povreda butnog mišića desne noge sprečila da se u finalu protiv Sinera oprosti od ATP turneje 2026. na željeni način. Ove godine – ista povreda, ali druga noga – u jučerašnjem meču protiv Medvedeva…

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Zbog toga je sa velikim interesovanjem u medijskom centru primljena vest da je Španac otkazao današnji trening u 13 časova u “Navijačkom selu” i otišao na preglede u Institut za sportsku medicinu u Torinu, lociranu na samo nekoliko koraka od Inalpi Arene. Po navodima španske “Marke”, Karlos je imao zakazani pregled i magnetnu rezonancu u trajanju od sat i po kako bi procenio ozbiljnost problema sa levom butinom koji se pojavio početkom drugog seta protiv Medvedeva – i pored čega je nastavio da igra i dođe do pobede u dva seta.

Na konferenciji za medije posle meča Alkaraz nije krio da ga butni mišić “zateže”, ali nije izgledao previše zabrinuto tada. Istakao je važnost dana odmora koji ga deli od trećeg i poslednjeg meča u grupi – a kako se već kvalifikovao za subotnje polufinale, u opticaju su i naredne opcije za nejgov nastup protiv već eliminisanog Kobolija.

Ako Karlos odluči da izađe na teren sutra od 14 časova – i u njegovom daljem toku bude odlučio da preda meč - mogao bi da nastavi učešće na turniru u subotnjem polufinalu ako se bude osećao spremnim, uz prethodno odobrenje medicinskog tima. Ipak, ako se zna da ga sledeće nedelje čeka učešće u Dejvis Kupu za favorizovanu reprezentaciju Španije – i ispunjenje želje cele nacije da se “Salatara” vrati “kod furije”, Alkaraz će morati da donese odluku koja potencijalno može biti mnogo kompleksnija od šansi koje mu se ukazuju na Završnom Mastersu - odnosno da se povuče sa turnira i svoje mesto ustupi drugom (i trećem) najboljem igraču u grupi Ivan Lendl.

U svakom slučaju – nadamo se da sutrašnji komentar svetskih medija neće glasiti – Alkaraz, kakva šteta…