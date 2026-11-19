Četvrti teniser sveta Amerikanac Ben Šelton pobedio je posle dva seta Španca Rafaela Hodara 7(10):6(8), 7:5, u poslednjem, trećem kolu Grupe A završnog mastersa u Torinu, i tako obezbedio plasman u polufinale.
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ŠELTON PREŽIVEO DRAMU I OTIŠAO U POLUFINALE: Amerikanac slomio Španca posle velike borbe u Torinu
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On je savladao 10. igrača na ATP listi posle dva sata i sedam minuta.
Pored Šeltona, plasman u polufinale iz Grupe A od ranije je obezbedio i Nemac Aleksandar Zverev. Šelton je drugi u grupi sa dve pobede i jednim porazom, a Hodar je na poslednjem, četvrtom mestu sa sva tri poraza.
Kasnije večeras, u istoj grupi, sastaju se Zverev i Francuz Artur Fis.
(Beta)
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