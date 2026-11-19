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Nekadašnji prvi reket planete otkrio je da boluje od raka i da je već započeo lečenje, a pred njim je još jedna operacija.

Čovek koji je tokom blistave karijere osvojio čak 109 ATP titula sada se suočava sa najvažnijom životnom borbom. Konors je o svom zdravstvenom stanju govorio u podkastu koji vodi zajedno sa sinom, otkrivši da je oporavak već počeo.

Kako je istakao, prošlo je šest nedelja od početka oporavka, a bolest je povezana sa predelom uha.

- Oporavak je počeo. Prošlo je šest nedelja. Imam rak u uhu. Koristite kremu za sunčanje. Učinite sebi uslugu i nemojte ovo da radite. Ide u pravom smeru, čeka me još jedna operacija uskoro – rekao je Konors.

Foto: Ray Giubilo / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegove reči izazvale su veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da ga očekuje još jedan hirurški zahvat. Ipak, ohrabrujuće je to što je sam teniser poručio da se stvari kreću u dobrom pravcu.

Konors je jedan od najvećih tenisera svih vremena. Tokom karijere osvojio je osam grend slem titula u singlu, a čak pet puta podizao je pehar na US openu. Dva puta je bio šampion Vimbldona, dok je Australijan open osvojio jednom.

Jedini grend slem koji mu je nedostajao u kolekciji bio je Rolan Garos. Pored uspeha u singlu, osvajao je i grend slem trofeje u dubl konkurenciji.

Iako je tokom karijere pobeđivao najveće rivale i ispisao istoriju tenisa, pred legendarnim Amerikancem sada je borba koja prevazilazi sve sportske izazove.