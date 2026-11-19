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Drugi teniser sveta i dalje ne uspeva da reši zdravstvene tegobe sa desnim kolenom, zbog čega bi njegov povratak na teren mogao dodatno da se odloži. Prema pisanju italijanskih medija, postoji mogućnost da propusti čak i početak nove sezone!

Kako ekskluzivno prenosi italijanski „Vanity Fair“, Siner planira put u Sjedinjene Američke Države, gde želi da obavi dodatne konsultacije sa jednim od tamošnjih specijalista. Italijan očigledno želi da čuje još jedno mišljenje pre nego što donese konačnu odluku o nastavku lečenja i povratku takmičenjima.

Prethodni pregledi u Italiji nisu doneli konačan odgovor na pitanje kako bi oporavak trebalo da izgleda, pa je drugi reket sveta odlučio da potraži dodatnu medicinsku pomoć.

- Janik Siner se sprema da otputuje u Sjedinjene Američke Države kako bi se ponovo konsultovao sa specijalistom zbog problema sa desnim kolenom. Nakon pregleda obavljenih u Italiji, šampion želi još jedno mišljenje pre nego što odluči kako će nastaviti oporavak i kada će se vratiti na teren – navodi „Vanity Fair“.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Posebno zabrinjava činjenica da Siner već duže vreme nije odigrao nijedan takmičarski meč. Poslednji put na terenu se našao 12. jula, kada je osvojio prestižni trofej na Vimbldonu, nakon čega su ga problemi sa kolenom udaljili od profesionalnog tenisa.

Prema navodima italijanskih medija, tokom prethodnog perioda konsultovao je najmanje četiri specijalista, i to u Monte Karlu, Torinu, Milanu i Lionu. Ipak, konačno rešenje još nije pronađeno.

Pregled u Americi trebalo bi da bude važan korak u određivanju daljeg toka oporavka. Za sada, međutim, nema zvanične potvrde kada bi italijanski as mogao ponovo da zaigra.

Ukoliko se problemi nastave, Siner bi mogao da propusti i početak 2027. godine, što bi bio ozbiljan udarac za njegove ambicije i planove u novoj teniskoj sezoni.