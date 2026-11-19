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Šelton se provukao kroz iglene uši spasivši 2 set lopte u taj-brejku prvog, primio poklone od debitanta Hodara u desetom gemu drugog seta – i konačno slavio protiv sjajnog Španca koga već sa 20 godina smatra za jednog od najboljih riternera na drugom servisu na turneji.

Iako je pobeda u dva seta ujedno i maksimum koji je mogao da ostvari u pogledu cilja da se plasira u polufinale Završnog Mastersa već u svom drugom nastupu, i dalje će morati da isprati šta će njegov veliki prijatej Artur Fis učiniti protiv velikog favorita i potpuno zdravog Saše Zvereva u njihovom osmom meču u karijeri (5:2 Zverev). Ako Fis napravi mega-iznenađenje i dobije Nemca u dva seta, time će ujedno njih dvojica nastaviti svoje učešće na turniru u subotu – a Šelton odlazi na zasluženi odmor posle najbolje sezone u karijeri.

Na pitanje šta mu je plan za večeras, i da li će gledati taj meč – Amerikanac odgovara uz osmeh: “Zna se – posle terentane gledam meč. Fis je moj veliki prijatelj i sjajan igrač, i obećao je da će me preznojiti. (smeh) Obojica igraju sjajno, i pre su imali odlične mečeve. Ako stvari budu okončane u moju koristi, biće mi još draže što sa odigrao ovako dobar meč večeras,a ako bude suprotno – život ide dalje, i radovaću se odmoru”, odgovara nam on.

Da li mu se ponekad čini u ovakvim uslovima za igru kao da je u video-igrici, i koliko je ovo iskustvo drugačije od svega tokom sezone?

“Jasno je da je lakše sticati poene na servis u ovako brzim uslovima, i to svi ovde odlično koriste. Nema vetra, ostalih spoljnih faktora koji utiču na let loptice – I samim time udarci bivaju čistiji. Uz to smo na nadmorskoj visini koja utiče na to, I uz brz teren zahteva da se posvetite svojim udarcima ili će loptica odleteti predaleko. Teško je čvrsto stajati iza svojih udaraca, biti agresivan, držati stvari pod kontrolom a da ne pravite greške. Na ovaj turnir evidentno nisam uspeo da se naviknem prošle godine, potrebno je naučiti kako igrati. U mom slučaju, efikasnost stiže iz dobrih riterna i manje grešaka; ima još stvari na kojima radim, elemenata koje još sklapam”, ističe Šelton.

Ben Šelton Foto: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

I ovoga puta Šelton ističe važnu ulogu svog oca u fokusu na važne poene, iako je njegov pristup u ovom meču bio da pokuša da bude što agresivniji I zabavi se na terenu – bilo da mu je ovo poslednji meč sezone ili ne.

“Moj otac je sa mnom od svih mojih početaka, a naš put nije bio tako pravolijiski kao što je slučaj sa mnogim drugim teniserima. Za mene je tata jedan od najboljih teniskih umova i veliki proučavalac igre. Uz njega imam najbolje od oba sveta - nekoga kome je zaista stalo do mene kao osobe i ko me voli, ali je i više nego kvalifikovan da bude na poziciji na kojoj jeste, da me trenira na način na koji to radi”, ocenjuje Šelton.

Na komentar da je izgledao malo strpljiviji u taj-brejku, Amerikanac se slaže:

“Trudim se da donosim pametne odluke, ali da igram zaista agresivno, a da zahvaljujući dobrim radom nogu odigravam lopticu što ranije u penjaju. Kada osvajam špoene iz dugih razmena – protivnici imaju više problema protiv mene. Svi znaju da imam jak servis, ali ako misle da treba samo da ubace nekoliko lopti u teren i onda će Ben da promaši, - moram da ih sprečim da tako preuzmu inicijativu i da se osećaju komforno u razmenama. Sada mnogo bolje pokrivam teren i otežavam im nalaženje rešenja za moju igru. Cilj mi je da se u igri držim svog identiteta, igram agresivno i izlazim na mrežu kad god je to oportuno – a da se pritom ne raspadnem sa osnovne linije”, napominje Šelton.

Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Šta je najveća stvar koju želite da ostvarite dolaskom Huana Karlosa u vašoj igri, i kako bi mogao da izgleda taj timski trougao?

“Ne postoji ništa konkretno; sjajno je to što je - van teniske perspektive - filozofija pristupa igre njih dvojice veoma slična. Kroz ovo malo vremena koje sam proveo sa Huanom Karlosom, prilično mi je jasno kakav je on tip, kakav karakter ima, šta voli a šta ne voli, koje su stvari oko kojih sa njim nema kompromisa a da se tiču stave na terenu, takmičara u meni. Ima puno podudaranja sa mojim tatom, i tu je sve lako. Najvažniji razlog zbog kog smo ga doveli je drugačija filozofija iz teniske perspektive —iskustvo koje ima iz trenerske i igračke perspektive, uz puno toga što mogu da unapredim na drugim podlogama, tehnički i strateški - kad su osnovni udarci u pitanju. Veoma smo otvoreni za ideje koje ima i želi da unese, i mislim da će to funkcionisati veoma dobro”, dodaje on.