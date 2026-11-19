Španski teniser Rafael Hodar nije bio previše razočaran nakon eliminacije sa Završnog mastersa u Torinu
TORINO
RAFA PROŠAO KAO NOVAK PRE 19 GODINA: Španac nije razočaran...
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Hodar je takmičenje završio sa sva tri poraza od Zvereva, Šeltona i Fisa, osvojivši samo jedan set.
Hodar - Šapovalov, Masters u Sinsinatiju Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
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Bio mu je to debi na Završnom mastersu, a pre njega je učinak 0-3 imalo još nekolicina igrača.
Počevši od Novaka Đokovića 2007. godine, pa Fernanda Verdaska 2009, te Danila Medvedeva 2019. godine.
"Nakon suočavanja sa najboljima na svetu, shvatio sam da ako nastavim da napredujem i ako imam ambiciju da se svakodnevno poboljšavam, mislim da mogu postati bolji igrač. To je ono najvažnije. Svakog dana da se malo poboljšam i napredujem u svim oblastima", rekao je Hodar.
Poslednji put da je neko na debiju imao sva tri poraza bio je upravo Šelton, koji je pobedio Hodara u četvrtak.
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