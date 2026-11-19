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Hodar je takmičenje završio sa sva tri poraza od Zvereva, Šeltona i Fisa, osvojivši samo jedan set.

1/6 Vidi galeriju Hodar - Šapovalov, Masters u Sinsinatiju Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Bio mu je to debi na Završnom mastersu, a pre njega je učinak 0-3 imalo još nekolicina igrača.

Počevši od Novaka Đokovića 2007. godine, pa Fernanda Verdaska 2009, te Danila Medvedeva 2019. godine.

"Nakon suočavanja sa najboljima na svetu, shvatio sam da ako nastavim da napredujem i ako imam ambiciju da se svakodnevno poboljšavam, mislim da mogu postati bolji igrač. To je ono najvažnije. Svakog dana da se malo poboljšam i napredujem u svim oblastima", rekao je Hodar.

Poslednji put da je neko na debiju imao sva tri poraza bio je upravo Šelton, koji je pobedio Hodara u četvrtak.