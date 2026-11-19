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Meč je trajao jedan sat i 39 minuta. Zverev je prvi teniser sveta, dok se Fis nalazi na sedmom mestu ATP liste.

Ovo je bio osmi međusobni duel nemačkog i francuskog tenisera, a šesti trijumf Zvereva.

1/5 Vidi galeriju Aleksander Zverev na finalu US Opena Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Li Rui / Xinhua News / Profimedia

Američki teniser Ben Šelton je ranije danas u prvom meču trećeg kola savladao Španca Rafaela Hodara 7:6 (10:8), 7:5.

Zverev je osvojio prvo mesto na tabeli sa tri pobede, dok je Šelton drugi sa dva trijumfa i jednim porazom. Nemački i američki teniser su izborili plasman u polufinale.

Fis je treći sa skorom 1/2, dok je Hodar poslednji na tabeli sa tri poraza.

Sutra će biti odigrani mečevi poslednjeg, trećeg kola grupe "Ivan Lendl", a sastaće se: Alkaraz - Koboli i Medvedev - Tijafo.

Tabela: Alkaraz 2/0, Medvedev 1/1, Tijafo 1/1, Koboli 0/2.

Završni turnir u Torinu igra se do 22. novembra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara