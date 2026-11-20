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Da bolni pad u prvom kolu Vimbldona u meču protiv našeg Miše Kecmanovića može da ima tako komplikovane posledice po tada ubedljivo najboljeg tenisera sveta Janika Sinera - to zaista niko nije očekivao.

Po jutrašnjem tekstu objavljenom u italijanskom dnevniku Libero, iz pera teniskog analitičara Karla Galatija saznajemo da Janik Siner rizikuje - odlazak na operacioni sto!

Desno koleno i dalje boli, a hirurška intervencija bi sada bila najverovatnije rešenje. Perspektiva ovog rešenja koja bi odložila povratak Južnotirolca, koji je van terena još od Vimbldona, dovodi u pitanje početak 2027. sezone za njega. Alternativa postoji, ali nije umirujuća: nastaviti sa konzervativnom terapijom, prihvatajući život sa bolom čak i tokom mečeva. To bi za njega - kako ocenjuje Galati - bio težak izbor, znajući koliko je intenzitet u igri njegova glavna teniska odlika.

Zbog toga se očekuju konsultacije sa Laseom Lempajnenom, finskim ortopedskim hirurgom koji se smatra jednim od najvećih međunarodnih stručnjaka za lečenje mišićno-tetivnih povreda vrhunskih sportista. Ovaj 58-godišnji stručnjak reputaciju je izgradio pre svega u svetu fudbala, baveći se složenim povredama i oporavkom profesionalnih sportista. Radi uglavnom u Finskoj, ali operiše i u Italiji, u klinici La Madonina u Milanu. Njegovo eventualno uključivanje moglo bi da bude odlučujući korak u izboru intervencije.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Glavni problem ostaje iliotibijalna traka, struktura koja doprinosi stabilnosti i funkcionisanju kolena i koja bi, prema jednoj od hirurških hipoteza koje se razmatraju, mogla da bude obuhvaćena operacijom. To bi bio širi pristup od običnog čišćenja tetive, ali koji otvara pitanja o mogućim posledicama po biomehaniku sportiste. Strah je da intervencija na tako važnoj strukturi može da promeni, makar i minimalno, ravnotežu Sinerovih pokreta. Zato je poređenje mišljenja specijalista posebno delikatno: ne radi se samo o uklanjanju bola, već o očuvanju onih fizičkih karakteristika koje su mu pomogle da stigne na vrh svetskog tenisa. U igri je, kako je sam Siner izjavio, "očuvanje narednih 15 godina karijere".

Za sada, kako se čini, nijedna odluka nije konačna. Tu je zatim i poglavlje o prethodnim terapijama. Prema saznanjima, u krugovima bliskim igraču pojavile su se sumnje u put lečenja u J Medical centru u Italiji, koji je ocenjen kao nedovoljno efikasan u odnosu na razvoj problema. Prioritet je, dakle, da se pauza dodatno ne produžava.

Pre deset dana, u Torre Allianz u Milanu, Siner je već dao naslutiti koliko je budućnost neizvesna. „Nadam se da hoću", odgovorio je na pitanje da li će učestvovati na Australijan Openu. „Cilj je da odem u Australiju i odigram nekoliko turnira pre toga, ali protokole u ovom trenutku moram da poštujem". Forsiranje bi, objasnio je, moglo da izazove „malo ozbiljnije probleme". Čak bi i učešće na Slemu šest kraljeva u Rijadu, zakazan od 27. do 30. decembra kao uvod u Melburn, bio pod pitanjem jer bi se moguće kosio sa izborom terapije - prenosi nam Galati.

Karlos na terenu?

U međuvremenu, u Torinu, Karlos Alkaraz ima suprotnu dilemu: da shvati koliko još može da igra. Juče se podvrgao magnetnoj rezonanci zbog nelagodnosti u levom zadnjem butnom mišiću, koju je osetio protiv Medvedeva. Otkazao je trening, i nakon pregleda opisanih kao umirujućih, odlučio je da ostane na Završnom turniru. Danas, ne pre 14 časova, igraće protiv Flavija Kobolija poslednji meč u grupi Lendl. Već je osvojio prvo mesto u grupi, ali ne može da preskoči meč jer bi po pravilima bio isključen iz subotnjeg polufinala. Ako bi se povukao nakon početka meča zbog fizičkog problema, za nastavak bi mu bila potrebna dozvola turnirskog lekara.

Rezultat pregleda ne uklanja u potpunosti rizik da se nelagodnost pogorša pod naporom. Uz Dejvis kup pred početkom sledeće nedelje i Melburnom za manje od dva meseca, i za Alkaraza je granica između hrabrosti i neopreznosti tanka. Za Sinera se vreme odgovora približava, a onaj odlučujući mogao bi da stigne daleko od teniskog terena - možda čak i na operacionom stolu...

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