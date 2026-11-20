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Meč je trajao 66 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok se Koboli šestoplasirani na ATP listi.

Prošlogodišnji finalista je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu tri puta oduzeo servis protivniku za treću pobedu i maksimalan učinak na turniru u Italiji.

Danil Medvedev i Frensis Tijafo igraće od 20.30 časova u drugom meču trećeg kola grupe Ivan Lendl, a taj duel odlučiće poslednjeg polufinalistu.

Alkaraz ima tri pobede u grupi i u polufinalu će igrati protiv Bena Šeltona, dok Aleksandar Zverev čeka Medvedeva ili Tijafoa.

(Tanjug)