Španski teniser Karlos Alkaraz pobedio je Italijana Flavija Kobolija rezultatom 6:4, 6:1 u meču trećeg kola grupe "Ivan Lendl" na Završnom ATP turniru u Torinu.
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NEMA MILOSTI ZA RIVALE: Alkaraz pregazio Kobolija za samo 66 minuta i nastavio pohod na titulu u Torinu
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Meč je trajao 66 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok se Koboli šestoplasirani na ATP listi.
Prošlogodišnji finalista je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu tri puta oduzeo servis protivniku za treću pobedu i maksimalan učinak na turniru u Italiji.
Danil Medvedev i Frensis Tijafo igraće od 20.30 časova u drugom meču trećeg kola grupe Ivan Lendl, a taj duel odlučiće poslednjeg polufinalistu.
Alkaraz ima tri pobede u grupi i u polufinalu će igrati protiv Bena Šeltona, dok Aleksandar Zverev čeka Medvedeva ili Tijafoa.
(Tanjug)
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