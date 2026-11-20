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Iako je sa 6-4, 6-1 završio posao na “oproštajnoj ceremoniji” publike od Flavija, viđeno je nekoliko lepih poena sredinom prvog seta – u čast punih tribina i teniskog spektakla koji Završni Masters predstavlja.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

“Srećan sam što sam u polufinalu bez poraza, u kome me čeka Ben – jedan od najizazovnijih protivnika koje možete imati na turneji danas. Osećam visoko samopouzdanje, ali ističem da je njegov tenis moćan – i da se radujem još jednom velikom meču naliko nekolicini koje smo imali u poslednje vreme”, ističe Karlos medijima.

Kako se osećao u prethodnih 48 sati, da li je zaista bilo potrebno raditi magnetnu rezonancu i da li misli da butni mišić može da izdrži sve napore najzahtevnijih mečeva?

“Jučerašnji dan je bio najvažniji za mene, da budem iskren – dok sam danas bio u prilici da na terenu više proniknem u svoje stanje i sposobnosti. Kako se povreda već desila, juče smo odlučili da ne treniram – već da se opustim, prošetam, ispitamo situaciju – a da svakog jutra odradim seansu sa svojim fizioterapeutom, odnosno sve najbolje što se može učiniti van terena kako bih bio spreman za mečeve. Danas sam testirao svoje mogućnosti posle jučerašnjeg tretmana, nastojao sam da se fizički previše ne opteretim – i drago mi je da su agresivni pristup i jaki udarci dali željeni rezultat”, odgovara Španac.

Šta je rekao Koboliju na mreži po završenom meču?

“Rekao sam mu da je istinski zaslužio da bude ovde. Svi bi morali da mu čestitamo na sjajnoj sezoni. Drago mi je što je ostvario sjajne rezultate, plasirao se u završnicu brojnih turnira. Mi smo odrasli zajedno, i kad vidim njegove uspehe – iskreno sam srećan zbog toga. Možda je kod njega bilo malo nervoze zbog toga što se prvi put kvalifikovao za ovaj turnir – što je sasvim normalno – ali sam siguran da će puno toga naučiti iz ove sezone i mentalno značajno ojačati. Uvek ću biti tu za njega bez obzira o čemu se radilo. On je moj veoma drag prijatelj, iz divne je porodice, ima sjajan tim – i siguran sam da ćemo ga mnogo ćešće viđati u budućnosti”, hvali Italiana sedmostruki osvajač Grend Slem trofeja.



Drago nam je što se osećate bolje – ali je pred vama potencijalnih 5 uzastopnih mečeva ovde i na Dejvis Kupu. Da li ste optimista u pogledu oba takmičenja?



“Pre svega, jedino što ću vam reći je da idemo – iz dana u dan. Na meni je sve što mogu da učinim kako bih sutra bio spreman za nastup na najvišem mogućem nivou. Možda izgubim već sutra ili u polufinalu, a da moram dodatno da se bavim povredom pred Dejvis Kup. Videćemo sledeće nedelje kako će mi se telo osećati tada. Španija ima izuzetno jak tim, uz mene, Rafu Hodara, Marsela Granoljersa u dublu – a dubl je veoma važan u formuli po kojoj se igra Dejvis Kup. Uz to, sve je moguće i u singlu – čega smo svedoci prethodnih godina. Eto, Nemačka pored Zvereva ima i Puca i Kravica – a i drugi timovi su izvrsni. I pored svega, imam puno optimizma I poverenja u naš snažni tim”, naglašava Karlitos.