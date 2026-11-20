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Novak Đoković i njegova supruga Jelena godinama važe za jedan od najpoznatijih parova na javnoj sceni, ali ni u njihovom odnosu, kao i u svakom drugom, nije uvek sve idealno. Jedna njihova rasprava od pre nekoliko godina posebno je privukla pažnju javnosti, a snimak je u kratkom roku postao pravi hit na društvenim mrežama.

Sve se dogodilo tokom jednog od Novakovih uključenja uživo na Fejsbuku tokom 2017. godine. Jelena je tada snimala suprugov trening, a u jednom trenutku došlo je do nesuglasice zbog fotografije koju je najbolji srpski teniser želeo da napravi na kraju treninga.

1/5 Vidi galeriju MALO UNIŠTAVA NOVAKOVOG MRZITELJA, MALO DOMINIRA NA BALU: Jelena Đoković BLISTALA i kratkom roze haljinom OMAMILA fotografe (FOTO) Foto: Profimedia

Jeleni se, očigledno, nije dopalo kako se Novak u tom trenutku ponašao, pa mu je bez ustručavanja očitala bukvicu. Njena reakcija nasmejala je mnoge, a posebno deo u kojem mu je zamerila način na koji joj se obraća.

- Kako se ponašaš, majke ti? Hvala ljubavi, hvala ti! Je l' tako treba da kažeš - poručila je Jelena Novaku.

Snimak je ubrzo postao viralan, a mnogi su sa velikim interesovanjem pratili šta se zapravo dogodilo između supružnika. Posebnu pažnju privukla je činjenica da se sve odvijalo pred kamerama, tokom prenosa koji je Novak sam pokrenuo.

Nekoliko dana kasnije, tokom boravka u Akapulku, Đoković je odlučio da objasni šta je prethodilo ovoj situaciji i zbog čega je došlo do rasprave.

1/6 Vidi galeriju Jelena Đoković Foto: Profimedia, Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mike Egerton / PA Images / Profimedia

- Jelena je snimala moj trening, a ja sam na kraju želeo da uradim jednu fotografiju, što joj je zasmetalo. Smešno je bilo videti kako su ljudi reagovali na to, napravili su od toga mnogo veću stvar nego što jeste. Zapravo, bilo je to zabavno - objasnio je Novak za "Univerzal".

Iako je najbolji srpski teniser pokušao da spusti loptu i predstavi čitavu situaciju kao bezazlenu porodičnu raspravu, snimak je ostao upamćen kao jedan od simpatičnijih trenutaka iz njihovog privatnog života koji je slučajno dospeo pred oči javnosti.

Na kraju, čini se da je upravo spontanost cele situacije bila razlog zbog kojeg je snimak toliko nasmejao ljude.

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