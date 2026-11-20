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Alkaras je grupnu fazu završio sa maksimalne tri pobede, a koliko je bio dominantan najbolje pokazuje podatak da je protiv Frensisa Tijafoa izgubio četiri gema, protiv Danila Medvedeva šest, a protiv Flavija Kobolija samo pet – ukupno 15.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Ukupno 15 izgubljenih gemova donelo mu je deobu četvrtog mesta na večnoj listi najboljih učinaka u grupnoj fazi Završnog mastersa, računajući igrače koji su odigrali sva tri meča.

Isti rezultat ostvarili su Ivan Lendl 1991. i Pit Sampras 1998. godine, dok su bolji bili samo trojica tenisera, odnosno četiri pojedinačna učinka.

Na trećem mestu nalazi se Lendl, koji je 1989. izgubio 14 gemova, dok je Rodžer Federer 2014. godine protivnicima prepustio samo 13.

Ipak, apsolutni rekord i dalje drži Novak Đoković, koji je upravo 2014. godine u tri grupna meča izgubio neverovatnih devet gemova.

Srpski teniser na ovoj listi ima još jedan rezultat među deset najboljih, pošto je 2021. godine grupnu fazu završio sa 16 izgubljenih gemova, koliko je 1999. imao i Andre Agasi.

Među najboljim učincima nalaze se i Nikolaj Davidenko sa 18 izgubljenih gemova 2005. godine, kao i Grigor Dimitrov 2017. i Danil Medvedev 2020. sa po 19.

1/13 Vidi galeriju Novak Đoković na meču protiv Botika van de Zandšulpa Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia