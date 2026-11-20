Peti teniser sveta Rus Danil Medvedev plasirao se u polufinale završnog mastersa u Torinu, pošto je večeras posle dva seta pobedio Amerikanca Frensisa Tijafoa 6:3, 6:4, u poslednjem, trećem kolu Grupe B.
TORINO
RUS IDE NA ZVEREVA: Medvedev pobedio Tijafoa i plasirao se u polufinale završnog mastersa u Torinu
Slušaj vest
On je savladao osmog igrača na ATP listi posle sat i 22 minuta.
Medvedev je do pobede stigao brejkom u šestom gemu prvog seta i brejkom u devetom gemu drugog seta.
Ranije danas, u istoj grupi, Španac Karlos Alkaras je posle dva seta pobedio Italijana Flavija Kobolija 6:4, 6:1.
Plasman u polufinale iz Grupe B su obezbedili Alkaras i Medvedev. Španac je prvi u grupi sa sve tri pobede, a Rus je na drugom mestu sa dve pobede i jednim porazom.
Tijafo je takmičenje završio na trećem mestu u grupi sa jednom pobedom i dva poraza, a Koboli je četvrti sa sva tri poraza.
Alkaras će u polufinalu igrati protiv Amerikanca Bena Šeltona, a Medvedev protiv Nemca Aleksandra Zvereva.
Reaguj
Komentariši