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Karlos Alkaras osvojio je prvi Završni masters u karijeri!

Španski teniser savladao je Aleksandra Zvereva u velikom finalu u Torinu rezultatom 6:2, 7:6 (7) i tako stigao do jednog od najvećih trofeja u svojoj karijeri.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Alkaras je odlično otvorio meč i rutinski osvojio prvi set, dok je u drugom viđena velika borba. Zverev je uspeo da se vrati nakon brejka zaostatka, a u taj-brejku je čak imao i tri set lopte, ali Španac nije dozvolio preokret.

Karlitos je pokazao zašto je trenutno najbolji teniser sveta, iskoristio svoju šansu i stigao do istorijskog trijumfa.

Tako je postao prvi Španac koji je osvojio Završni masters još od Aleksa Koreče 1998. godine. Alkaras je prošle godine igrao finale, ali je tada poražen od Janika Sinera.

Novi trofej predstavlja nastavak sjajne forme španskog tenisera, koji je prethodno trijumfovao i na turnirima u Parizu i Beču.

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