PORTVRĐENO PISANJE KURIRA: Đoković i Vajda ponovo rade zajedno!

Na konferenciji za medije posle meča sa Dominikom Timom koji je Novak izgubio, Đoković je saopštio vest koja je oduševila sve fanove.

Naime, Slovak Marijan Vajda će ponovo biti Đokovićev trener.

Već nekoliko dana to se spekulisalo, a sada se i obistinilo.

U prvi mah Novak je rekao kako je Vajda došao samo da mu pomogne, ali očigledno da je uticaj Slovaka na Đokovića bio od velikog značaja pa je Srbin odlučio da ponovo sarađuju.

"Sutra ću odlučiti gde, ali sigurno igram sledeće nedelje. Možda će to biti turnir u Barseloni, možda i u Budimpešti, videćemo. Nadam se da ću dobiti 'vajld kartu", rekao je Đoković.



On je otkrio kakav mu je plan za sezonu na šljaci, tokom koje će konstantno raditi sa Vajdom.



"Radim na tome da vrhunac bude na Rolan Garosu, ali je želja da imam svežine i na Mastersima".



Za kraj konferencije, osvrnuo se i na duel sa Austrijancem, tokom kojeg je u nekoliko navrata potvrdio da je na putu povratka.



"Verujem u sebe i svoju igru, kao i u to da će viši nivo tek uslediti. Mogu da napredujem i da se vratim u pređašnju formu. Danas sam bio na dosta visokom nivou i meč je bio neizvestan. Zbog toga sam srećan. Imao sam svoje šanse, nisam ih iskoristio. Bio je bolji igrač kada je to bilo potrebno, ali ja napredujem iz dana u dan", zaključio je Đoković.

