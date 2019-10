NIKADA NE BISTE POGODILI: Ko je trenutno je 503. teniser sveta?

To je njegova treća pobeda na ATP turnirima ove godine, nakon što se oporavio od opercije kuka.

- To što trenutno nemam bolove čini tenis zanimljivijim, pa su treninzi i pripreme za turnire mnogo lakši.To nije bilo tako u poslednjih nekoliko godina, bilo je zaista stresno, nisam mnogo uživao, a sada je malo drugačije, što je lepo - rekao je Marej, a preneo Eurosport.

On je dodao da je meč bio tesan i i da misli da je igrao prilično dobro.

- Nadam se da mogu da napravim dobar rezultat u Pekingu. To je bio dobar start. Mislim da igram i sutra, to će biti dobar test. Konstantno napredujem i nadam se da će se tako nastaviti do kraja godine - izjavio je Endi.

On se trenutno nalazi na za njega neverovatnom 503. mestu na ATP listi, a sutra će u osmini finala igrati protiv sunarodnika Kamerona Norija.

Beta

Kurir