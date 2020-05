ČILIĆ: Divim se Novaku i skidam mu kapu na trudu! ĆORIĆ: Novak je doveo elitu u region

Dosta toga povezuje Novaka Đokovića i Marina Čilića, počev od činjenice da su obojica iz jedne male države sa ovih prostora uspeli da dođu do svetskog vrha, da su osvojili svetsku titulu u Dejvis kupu, dolazili do grend slem pehara, obojica su radila ili rade sa Goranom Ivaniševićem, posvećeni su humanitarnom radu...

Od skora ih povezuje i to što će zajedno da igraju na "Adria Tour" regionalnom teniskom turniru, koji je organizovao upravo prvi reket ATP tura kako bi promovisao sport, pozitivne vrednosti i fer-plej, ali i skupio sredstva za one kojima je pomoć potrebna.

Susret Đokovića i Čilića očekuje se u Zadru, 20. i 21. juna, gde će im se pridružiti Borna Ćorić, ali i još neki asovi iz samog svetskog vrha koji učestvuju na "Adria Tour". Prethodno će Nole da se predstavi beogradskoj publici, 13. i 14. juna, na TC Novak, kada i počinje spektakularni sportski događaj.

"Sa Novakom se poznajem od svoje trinaeste godine. Dugi niz godina smo zajedno prošli na turu. Igrali smo veoma puno puta i vežu nas samo lepe uspomene kroz naše karijere. Verujem da Novak ima ipak malo lepše uspomene nego ja, budući da je većinom izlazio kao pobednik iz naših mečeva, ali u svakom slučaju uvek smo bili jako dobri prijatelji", kaže Čilić.

Sa Novakom gaji odnos pun poštovanja, kako van, tako i na terenu, dodaje Marin.

"Novak je fenomenalan čovek, radi jako mnogo na sebi, ali takođe poslednjih nekoliko godina pomaže tenisu i celoj teniskoj zajednici da naš sport bude bolji, i da podstakne sve nivoe da se podignu na veći nivo. Što se tiče te strane, njegovo zalaganje, pogotovo u trenucima u kojima ganja sve svetske rekorde, na mene posebno utiče te mu se uvek divim i skidam kapu na trudu."

Hrvatski teniser smatra da je organizacija Adria Tour izuzetna ideja.

"Jako malo ljudi bi radilo ono što on radi, i u svakom slučaju sjajna je ideja s njegove strane što pokušava organizuje i održati Adria Tour. Ja ću nastupati u Zadru i tome se neizmerno veselim. Nadam se da će mi zadarska publika pomoći da pokušam da dođem do pobede protiv Novaka. Iako je to humanitarni meč, nadam se da će biti sjajna atmosfera gde ćemo svi zajedno uživati. Također se nadam da će se pandemija koronavirusa do tada potpuno smiriti kako bi mogao doći veći broj publike i ispratiti fenomenalan sportsko – teniski spektakl koji još nije viđen na našim prostorima."

Prema trenutnim planovima Čilić će da igra samo u Zadru, ali otvorena je mogućnost da se i to promeni.

"Žao mi je što neću moći da dođem u druge gradove zbog porodičnih obaveza. Ako se nešto otvori, naravno drage volje ću doći i učestvovati. Šaljem veliki pozdrav svima i nadam se da će svi moći uživati, ako ne uživo, barem ispred malih ekrana i ispratiti ovaj lepi humanitarni sportski događaj", zaključuje Čilić.

ĆORIĆ: Novak je doveo elitu u region

Jedan od najtaletovanijih tenisera na ATP turu, Borna Ćorić, pozdravlja Novakov trud da promoviše sport i tenis u regionu kroz projekat "Adria Tour".

"Novak kao jedan od najboljih tenisera sveta u istoriji jako puno doprinosi jednom ovakvom događaju, i drago mi je da se takav velikan odlučio za održavanjem teniskog turnira u ovakvim zahtevnim vremenima. Zaista je izuzetna stvar da se toliko angažovao oko projekta i mogu da kažem da je doveo neka od najboljih svetskih imena ovde. Siguran sam da ćemo da napravimo spektakl u Zadru i u ostalim gradovima Adria Toura", poručuje Ćorić.

Kurir sport

Kurir