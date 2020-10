ON TO UVEK RADI KADA IMA PROBLEMA NA TERENU, ZAR NE!? Karenjo-Busta komentarisao Noletovu povredu i prozvao najboljeg na svetu!

Đoković je do pobede i plasmana u svoje deseto polufinale Rolan Garosa stigao posle tri sata i 10 minuta igre.

Na konferenciji za medije nakon meča svoje utiske javnosti preneo je španski teniser Karenjo-Busta.

"Bio je to dobar meč, očigledno. Igrao sam protiv svetskog 'broja 1'. Igrao sam dobro na početku, iskoristio sam prilike, dobro sam počeo i u drugom setu, ali nisam iskoristio prilike. Tada je on počeo da igra bolje. To je bio trenutak kada nisam igrao kako znam. Tokom tih pet, šest, sedam gemova sam bio najgori što se tiče celog meča", priča Karenjo Busta i dodaje:

"Posle toga sam opet igrao dobro, bio dobar u razmenama, agresivan. Naravno, kada je sa druge strane mreže Novak, onda nije lako pogađati vinere. Ali mislim da je bilo neizvesno, igrao sam dobro. Mogu da igram ovakve mečeve protiv najboljih na svetu. Naravno, nisam srećan što sam izgubio. Moram da nastavim da radim baš ovako jer sam i na kraju meča imao šanse, mogao sam da napravim novi brejk. Mislim da sam, generalno, odigrao dobar meč".

Đoković se tokom prvog i drugog seta često istezao jer je imao problem vratom i laktom...

"To je uobičajeno, zar ne? On to uvek radi", istakao je Španac i nastavio:

"Poslednjih nekoliko godina on to uvek radi kada ima probleme na terenu. Ne znam, možda je to zbog pritiska ili to mora da radi zbog nečega drugog. On posle toga nastavi da igra potpuno normalno. Ne znam da li ga stvarno boli ili je do nečega u glavi. Pitajte njega".

