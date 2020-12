ATP SEZONA PONOVO BEZ PRVOG MASTERSA: Ovi turniri se najverovatnije neće održati u prvom kvartalu 2021. godine

Za razliku od dosadašnjih, naredna teniska godina bi mogla da počne umesto u Australiji - na severnoameričkom kontinentu, i to odmah posle Nove godine, turnirom u Delrej Biču (od 4. do 13. januara). Australijen Open će i dalje biti prvi Grend slem sezone, ali će se održati tek od 8. do 21. februara – dok se trenutno razmatra mogućnost da se na povoljnoj lokaciji u Aziji ili na Bliskom istoku (favorit: Dubai) sredinom januara održe kvalifikacione runde za „Slem Azije i Pacifika“. Tenis bi trebao da se vrati na Australijsko tle početkom februara, kada se očekuje održavanje ATP Kupa i jednog turnira iz Serije 250 (verovatno Sidnej, ali moguće u Melburnu) između 1. i 7. februara.

Naredni turniri u februaru bi trebali da budu dvoranski, u Evropi - Monpelje i Kordoba, plus još jedan turnir iz serije 250 - u terminu od 22. do 28. februara, što predstavlja skoro simetrično pomeranje u odnosu na novi datum Australijen Opena. Još jedan dvoranski turnir iz prvog evropskog „svinga“ sezone, Roterdam – poklapao bi se u periodu od 1. do 7. marta sa onim na šljakastim terenima u Buenos Airesu i još jednim ATP 250 turnirom, verovatno takođe u Južnoj Americi.

Najveće pomeranje u tom delu sezone doživela bi Doha, inače prvi turnir sezone (tvrda podloga, na otvorenom) koja bi se u 2021. održala istovremeno sa Marsejom (dvorana, tvrda podloga) i Santijagom (poslednji turnir na južnoameričkoj šljaci) od 8. do 14. marta, dok bi se paralela turnira Akapulko – Dubai (tvrda podloga, na otvorenom) odigrala sa otprilike 2 nedelje zakašnjenja u odnosu na dosadašnji kalendar – od 15. do 21. marta.

Turniri koji se neće održati u ovom delu dolazeće teniske sezone su Okland (Novi Zeland), Puna (Indija) kao uvodni turniri pre Australijen Opena, Rio de Žaneiro – važan turnir na šljaci ovog dela sezone (osvajao ga Laslo Đere) – a na severnoameričkom tlu – Njujork i prvi Masters sezone i nezvanični „peti Grend slem“ Indijan Vels – čijim je otkazivanjem u godini na izmaku prekinuta ATP sezona i započeo haos u brlžljivo planiranom kalendaru vrhunskih teniskih događaja sezone „belog sporta“.

Ako ne ne budu odigrala neka neprijatna iznenađenja u poslednji čas, ovaj raspored bi odgovarao Novaku Đokoviću, ostalim kolegama iz ATP Kup tima Srbije i onima sa „šireg spiska“ koji bi mogli da uhvate dobar zalet na ATP Kupu koji su osvojili prošle godine, i nastave u tempu koji bi u većoj meri podsećao na prethodne sezone (Đoković – Dubai, Lajović i Đere – Južna Amerika, Kecmanović – Akapulko, Krajinović - Evropa pa Dubai, Milojević i Krstin – verovatno Južna Amerika ili Bliski istok)...

Biće zanimljivo videti da li će se ove godine održati prestižni Masters u Monte Karlu (ako već ne bude bilo ni Majamija) i hoće li biti još pomeranja u delu sezone turnira na šljaci i travi – sa Rolan Garosom i Vimbldonom kao najvažnijim događajima po kojima bi se projektovala stabilnost rasporeda turnira za naredni period. Naravno, ključni faktor za dalje odluke će biti očekivano uvođenje vakcinisanja igrača u protokol turnira – ali je i u tom smislu svakako prerano suditi kakav bi mogao da bude konačni ishod svih ovih planova.

U svakom slučaju – nema Indijan Velsa, a možda i još nekoliko važnih turnira u uvodnom delu sezone. Uz žaljenje za njima, ne bi bilo pogrešno zaključiti da stvari i ne izgledaju toliko loše na prvi pogled, i da će igračima prijati malo duža pauza pre najtežih izazova koje sezona nosi.

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir