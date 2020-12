REPREZENTATIVAC SRBIJE STEFAN POPOVIĆ: Pobedio sam koronu, zaista nikome poželeti da prođe kroz taj pakao

U foto finišu smo košmara, odnosno kalendarske i u maloj meri za sportiste takmičarske 2020. koja je iznedrila savremenu pošast, virus korona koji je paralisao planetu i oduzeo na hiljade ljudskih života.

Još uvek se budimo sa bojazni šta donosi novi dan i u kojoj dozi će biti koronom okupan. Iskustvo korona bolesti doživeo je nažalost i mladi reprezentativac Srbije, 17-godišnji Stefan Popović, jedan od krojača bronze za Srbiju sa Svetskog ekipnog prvenstva (konkurencija do 16) održanog 2019. na Floridi. Srećom Popović je kroz korona zlo prošao bez posledica i sa blažim simptomima, ali zbog svega tenis je morao na pauzu.

"Čuvao se čuvao i na kraju uplivao i ja među pozitivne na koronu. Zaista nikome za poželeti da prođe kroz taj pakao, kroz neizvesnost da li će i koliko bolest ostaviti posledica na organizam. Strepnja i pitanje da li će sve ikada biti kao pre neprestano su me proganjali, od prvog dana kada mi je saopšteno da imam koronu, sve do trenutka kada je došao test koji je značio da sam negativan i da opet mogu ići za normalnim životom. Sreća me je pogledala, prošao sam bez posledica. Već sam krenuo na lagane treninge, na teren koja nama teniserima život znači. Kroz glavu mi je prolazilo svašta, da li ću ikada više udarati loptu svim onim žarom kojim uvek igram. Eto hvala Bogu, vraćam se i sve ide na dobro svojim tokom. Pobedio sam koronu, na redu su teniske pobede" – objašnjava mladi teniska nada Srbije Popović.

Poznat po vrednoći, raskošnom talentu, odlikama istinskog šampiona Popović se i kroz mukotrpnu 2020, koja je donela višemesećno otkazivanje takmičenja i treninga, može se reći normalog života sportiste, borio na teniskim frontovima kada god mu se ukazala šansa.

Uspeo je da osvoji naslov Ekipnog juniorskog šampiona Srbije u konkurenciji do 18 godina sa klupskim kolegama iz TK Crvena zvezda. Pre nego što ga je virus korona izbacio iz takmičarskog stroja Stefan je osvojio ITF juniorski trofej (J4 singl) u Ulcinju, odigrao finale singla u Alanji (J3), osvojio dubl u Novom Sadu i trenutno je na 160. mestu najboljih juniora sveta. Sa startom 2021. i novom rang listom naći će se među 60 najboljih na svetu. Popović ima ATP poen i rang koji je ostvario nakon uspešnog takmičenja na turniru iz fjučers serije koji je održan na Zlatiboru 2019.

Iako je svaka takmičarska godina za Popovića bila obojena pobedama, trofejima, sigurno je da će mu zauvek u sećanju po lepom ostati 2019. "Definitivno godina sreće, godina u kojoj smo moje kolege i ja osvojili svetsku bronzu za Srbiju i doživeli trenutke i radost koju ćemo zauvek nositi u srcu. Takođe godina u kojoj sam osvojio i ITF prvenac, već na samom startu sezone na Božićnom turniru u TK Crvena zvezda i osvojio prvi ATP poen. Usledila je ova teška i tužna godina koju takođe nikada neću zaboraviti, jer uz sve što je donela mučno, učinila je i da sazrimo svi, kako mi tinejdžeri, tako i svi ljudi, svako je dobio svoju lekciju koja će trasirati put u budućnost. Svi smo doživeli isto, da smo se jednog dana probudili i shvatili da više ništa i nikada neće biti isto, da moramo dalje drugim putem koji pre toga moramo iskrčiti. Ali eto to smo prošli i idemo dalje, život je tu da se živi, da se borimo za bolje sutra, ja ću se uvek voditi tom logikom, nikada neću odustajati od onoga što mi je cilj, radiću na tome da uvek idem dalje bez obzira na sve što dani donose. Jedina pozitivna strana ovog korona haosa, ako uopšte mogu reći za pandemiju da ima I pozitivnu stranu, je ta što smo mi igrači ovo leto proveli zajedno na jednom mestu i kod kuće. Trenirali smo zajedno, igrali TSS Tour koji nam je mnogo značio, kako da ostanemo u takmičarskom ritmu, tako i da se družimo kroz treninge i ostanemo pozitivnih misli i energije" – ističe Popović.

Sva reprezentativna takmičenja za juniore u 2020. doživela su otkaz, tako da naše mlade asove nismo mogli da gledamo na Evropskoj sceni u nacionalnom dresu.

"Muka je nastala i kada su nam konačno odobrena takmičenja, jer su bile užasne procedure ko može i na koji način otputovati u zemlje EU, među onima koji su doživeli neprijatnost i šok sam i ja, jer sam vraćen iz aviona kada sam krenuo na put u Španiju na meni jako važan juniorski turnir. Najteže mi je ove godine palo to što nismo mogli igrati za reprezentaciju. Da ne bude potpuna tuga osvojena je klupska titula u Srbiji, imali smo mogućnost da osetimo bar malo te čari ekipnog takmičenja koje svi mi teniski individualci volimo, jer nemamo puno prilike da budemo zajednoi i da se udruženim snagama borimo za istu stvar, a to nam svima puno znači, jer ipak smo mi zemlja gde se živi kroz musketarsku parolu “svi za jednog, jedan za sve”, sa tim odrastamo i to u nama ostaje za ceo život”.

Kraj 2020. donosi i želje za narednu godinu.

"Moja želja je da svi budemo zdravi, da izađemo iz ove korone, da opet dišemo punim plućima i da svako od nas radi svoj posao časno i pošteno, da svi gradimo tu našu budućnost na jedan lep način i da nam ona svima donese dobro” – zaključio je Popović.

