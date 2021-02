ANALIZA MEČA: Krajinović odličan ali nedovoljo dobar da nadvisi Medvedeva

Najavljvan kao sudar eksponenata ofanzivnog i defanzivnog stila igre, meč Filipa Krajinovića i Danila Medvedeva obećavao je zapravo mnogo više. I Srbin i Rus u svom repertoaru poseduju puno elemenata koji „ pozajmljuju“ od prethodno istaknutih glavnih vrlina – Medvedev poseduje razorni, varirajući servis koji momentalno pravi razliku i – ako bude vraćen kratko – dovodi Danila u poziciju da odigra zicer iz terena. Bivši student Moskovskog Instituta za međunarodne odnose takođe je jedan od najboljih igrača tranzicije iz duboke defanzive u rezantnu ofanzivu, čime je u stanju da potpuno promeni momentum poena, gema – pa čak i meča za one koji nisu spremni da absorbuju takve modulacije. Sposobnost da izvede „kontraudar“ iz defanzive ili iz riterna na servis poseduje i naš igrač, ali kada Filip pobeđuje – on to uglavnom radi kombinacijom ofanzivnih elemenata sa različitih pozicija na terenu, gde bukvalno „ubaci protivnika u mašinu“ brzim pik-ap udarcima iz terena i poprilično čestim besprekornim volejima kada bude izradio poziciju za izlazak na mrežu. Po intenzitetu udaraca obojica su veoma slični, obojica vole ritam u igri, ali je Medvedev jasno mnogo uspešniji u poslednjih nekoliko godina jer ipak poseduje viši nivo konsistentnosti u odigravanju željenih kombinacija, preciznost udaraca, jačinu i varijabilnost servisa i mogućnost pokrivanja neverovatnih uglova u razmenama koja dramatično remeti ravnotežu protivnika.

foto: Profimedia

Taman za toliko je Medvedev bio bolji suparnik u prvom i drugom setu, sa višim nivoom samopouzdanja i šampionskim pedigreom koji je nametnuo već na početku meča – načinivši brejk već u prvom gemu meča, a onda rutinski održavši tu prednost do 5:3, kada još jednom koristi pad u koncentraciji Krajinovića i obezbeđuje početak drugog seta svojim servisom. Brz i besomučno efikasan operater je Medvedev, i to ume da uznemiri protivnika koji u prelomnim trenucima meča nema stratešku dubinu i sposobnost i alatke da se održi u meču – što je Filipu nedostajalo u prva dva dela meča.

Pokušao je Filip da početkom drugog seta uzvrati iznenađenje koje mu je u prvom priredio Rus, kidisao u prva dva servis – gema protivnika i održavao svoj servis pritom – ali se Medvedev nije dao, i iskoristio momentalni Filipov zamor posle nerealizovanog truda da ga „brejkuje“ pri njegovom vođstvu od 3:2 – a potom još jednom odbrani svoj servis od Filipvog nasrtaja na 5:3 i istovetnim rezultatom završi i drugi set.

foto: Profimedia

Treći set nam, napokon, donosi dugo očekivani brejk za Filipa Krajinovića – i to na skoro idealnih 2:1 za Krajinovića, i to prilično ubedljivo – posle prednosti od 0:40 za našeg asa. Nažalost, radost u kampu Srbina ne traje dugo, a mogla je – s obzirom na to da Filip promašuje nekoliko „zicera“ koji bi mu omogućili da potvrdi brejk i rezultatski se odlepi od sveprisutnog Rusa. Medvedev vraća brejk, a onda opet izdržava novi talas naleta Krajinovića – taman toliko da ga tera da previše rizikuje i pravi neiznuđene greške koje ga papreno koštaju u nastojanju da povrati prednost brejka. Filip polaže važan test zrelosti time što uspeva da održi svoj servis za rezultatsku prednost od 4:3. Osmi gem tog seta počinje u znaku Filipovih sjajnih vinera za 0:30, a onda i fantastične defanzive za 15:40, na koju Medvedev uzvraća strahovitim servisima koji mu donose predah i djus. Filip ne koristi priliku da bolje riternira na Medvedljev drugi servis, a zatim pravi laku grešku iz razmene i nova šansa za brejk odlazi u nepovrat. Nažalost, i ovde se potvrđuje „patern“ u Filipovoj igri – u kojoj se isuviše često smenjuju sjajni potezi i iznenadno lake greške – što protiv takvih izuzetnih realizatora kao što je Medvedev nikako ne mogu da daju trajni rezultat.

I, kao što to biva u takvom scenariju, sada je Filip „na konopcima“, u grčevitoj borbi da odbrani svoj servis. Medvedev vodi sa 15:40, i najbolja verzija Filipove ofanzivne igre je potrebna da bi stigao do djusa i prednosti. Ali Medvedev koristi svaku šansu, svaku kraću loptu i nastavlja da „teroriše“ Filipa – došavši do nove prilike za brejk. Medvedljevi udarci izgledaju „kao navijeni“ za pobedu, ali Filip onda odigrava dva briljantna poena – i vinerom iz razmene i sjajnim volejem na mreži posle 8 minuta ipak dovodi Rusa u obavezu da servira za ostanak u setu. Dobro ulazi Medvedev u taj gem, vodi sa 30:0, ali se onda Filip dovija da uzme naredna dva, a zatim i poen za brejk i set loptu, koja nažalost završava na vrhu mreže, propraćena velikim Filipovim uzdahom. No, Filip osvaja još jednu priliku već u narednom poenu – i koristi izostanak prvog servisa Rusa da pritisne i natera ga na laku grešku iz defanzive za osvajanje „ogromnog“ seta i povratak u meč – 2:1.

foto: Profimedia

Bizaran momenat se dešava pre početka četvrtog seta – Krajinović dobija opomenu od sudije iz stolice jer je otišao da se umije, i to mu utiče na koncentraciju u uvodnom servis-gemu do te mere da posle njegovih lakih grešaka Medvedev dolazi do 2 brejk lopte. Ipak, Filip uspeva da se sabere i uz dva odlična servisa dođe do djusa – ali onda promašuje zicer iz terena i ponovo daje šansu Rusu da uradi ono što je uradio u prvom setu. Srećom, Filipa služi servis, i dubokim udarcima tera protivnika na greške – čime obezbeđuje početnu prednost u setu. Medvedev u tim trenucima ima polovičan prvi servis, ali zato „pouzdanog“ Krajinovića u lakim greškama pri riternu na drugi servis – čime dosta brzo dolazi do 1:1. Srećom, Filip je jednako pouzdan i u svoju korist na svom servisu, i brzo dolazi do 40:0 – ali onda Medvedev čudesno odigrava dva poena i tera Filipa da krajnjim naporom spasi i poslednju loptu za osvajanje svog servis gema.

Silovito kreće Filip na servis Rusa, vodi 30:0, ali onda protivnik pogađa liniju i koristi drop za izjednačenje. Filipa to nimalo ne remeti, već odigrava briljantan pasing šot iz trka sa osnovne linije i zatim tera Medvedeva na grešku za prvi brejk u drugom setu i važnih 3:1. Medvedev sa pravom izgleda zabrinuto, a još više povoda za to mu daje Filip time što nastavlja sa sjajnom igrom, kojom osvaja svoj servis gem bez izgubljenog poena – 4:1. U tim trenucima Filip sebi dozvoljava mali predah – i suparnik super-brzo dolazi do svog servis – gema za 4:2. Srećom, ta strategija mu ne škodi, i uz novu energiju i odličan prvi servis dolazi do 5:2, dok Medvedev po prvi put vidno iskazuje znake nezadovoljstva svojo igrom i tokom meča za koji je – malo prepotentno – poverovao krajem drugog seta da će neminovno pripasti njemu tako što će mu ga sam Filip Krajinović „uručiti na tacni“.

Tada poprilično neočekivano i bez preterano jasnog razloga Medvedev odlazi van terena na medicinski tajm-aut, što bi verovatno bilo bliže mentalnom tajm-autu, u nastojanju da izbegne ulazak meča u četvrti set, ili barem nastavak ovakvog trenda „krvarenja“ poena i gemova početkom završnog dela igre. Uz dosta muke mu to polazi za reketom, i Filip servira za potpuno poravnanje u meču. Uz kombinaciju sreće i dobre igre, naš igrač dolazi do 2 set lopte – ali onda nepotrebno stvara sebi tenziju i sa dve uzastopne duple servis greške vraća u život već prežaljenog Rusa. Srečom, to se ne ponavlja u naredna dva poena – i, zaista, rezultat na semaforu glasi Krajinović 2 : Medvedev 2.

foto: Profimedia

Rus opet odlazi van terena u pauzi između setova, i to mu izgleda prija – jer brzo osvaja svoj uvodni servis-gem, a onda dolazi do čak 3 brejk lopte na Krajinovićev servis. Prvu Filip neutrališe drugim as-servisom, ali onda Medvedev laserski pogađa dijagonalu posle „lude“ razmene i ostvaruje izuzetno važan brejk za prednost od 2:0. Nova dupla greška Rusa daje Filipu prednost od 15:30 na servis Medvedeva, ali dva uzastopna auta (iz razmene i riterna) vraćaju Rusa na pobednički put – i za šest i po minuta petog seta ostvaruje prednost od 3:0. Ovde je primetna i razlika u fizičkoj pripremljenosti, jer Medvedev evidentno raspolaže nekim rezervama energije koje sada koristi da bi napravio odlučujuću razliku koju bi održavao do kraja meča.

I pored svega viđenog do sada u ovom delu igre, Filip dolazi do 2 gem – lopte na svoj servis, ali ih ne koristi, dok Medvedev koristi svoju drugu brejk-loptu za drugi brejk u ovom setu i naizgled prevelikih 4:0. Rus sada nastavlja da „melje“, brzo dolazi do 5:0 i Filipov govor tela na terenu označava veliko razočarenje i ne uliva nadu da će do kraja meča TV-publika videti još puno borbe. Filipa izgleda hvataju grčevi, ne trči da se postavi za neke udarce, i Medvedev dolazi do prve meč – lopte i velike pobede nad Krajinovićem od 3:2 u setovima.

Možda je Danil Medvedev budući veliki grend slem šampion i jedan od onih dolazećih mladih asova koji bi mogao da krene putem rekordnih uspeha „velike trojke“, a po igračkoj i mentalnoj sposobnosti da posle ovakva 4 seta bukvalno „oduva“ protivnika sa terena nalik Novaku Đokoviću – ali to svakako ne treba umanjiti vrednost veoma kvalitetnog i ohrabrujućeg nastupa Filipa Krajinovića na ovogodišnjem Australijen Openu. Još uvek je teško videti Filipa da protiv igrača ovog kalibra može da dozvoli gubitak 2 seta na Grend slemovima ako želi da iz tog meča izađe kao pobednik – a danas je realno imao šanse da predupredi takav scenario i iskoristi svoj kvantum raspoložive energije da ga okonča pobedom u četiri. Ne verujemo da će Filip zbog ovog poraza preterano žaliti, jer i ne bi trebao – već bi bilo pragmatično iz njega izvući važne pouke o sebi i svojoj igri, kako ih dalje unapređivati – i kako održati fokus u ključnim momentima za realizaciju plana igre protiv različitih protivnika – među kojima će Danil Medvedev još dugi niz godina figurirati kao jedan od najopasnijih.

U tom smislu, sve čestitke Filipu – uz najbolje želje za srećan dalji rad i dalje uspehe kao rezultat novog nivoa posvećenosti!

(Vuk Brajović)

