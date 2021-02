NOVAK IZNAD SVIH IZAZOVA! Analiza i komentar meča Đoković - Raonić

Povreda još nije sanirana, meč protiv Zvereva još veći izazov od današnjeg

Najviše anticipirani početak jednog meča na ovogodišnjem Australijen openu je nastupio, sa Novakom Đokovićem u glavnoj i Milošem Raonićem u pratećoj ulozi.

Razlog za to je odlično poznat – nepoznato stanje povrede koja je Novakov meč protiv Frica u prethodnoj rundi odvela u peti set i njegove izjave da je najverovatnije u pitanju „pokidan mišić“, što u ovakvom momentu na Grend slem turniru i pred četiri najteža meča najavljuje možda i (skori) kraj kampanje za bilo koga, pa i Novaka Đokovića.

Umeo je Novak da prevaziđe razne komplikacije, probleme, povrede i neprijatnosti na putu do svojih sedamnaest Grend slem, 36 masters i ukupno 81 titula na ATP turneji i zato mu se i u ovoj situaciji davala izvesna šansa da se oporavi pred meč sa velikim serverom crnogorskog porekla iz Kanade, koji je značajno podigao samopouzdanje odličnim pobedama ostvarenim do sada na turnirima u Australiji.

Da li će Novak moći da u tom (nejasnom) stanju izdrži snagu Miloševih servisa, pruži se na riternima koliko je potrebno da bi mogao da parira najvažnijem oružju stamenog protivnika, odbrani se od snažnih udaraca iz terena koji slede i uspostavi ravnotežu do više razmena u igri kroz koje u najvećem broju slučajeva stiče apsolutnu prednost da osvoji poene? Kako će Novakov stomačni mišić reagovati pri servisu, koji protiv Raonića takođe mora da bude izveden na najvišem nivou kako bi i time umanjio šansu da protivnik jakim riternom stvori situaciju prednosti u za njega poželjnoj kratkoj razmeni? Kao što vidite, glavni izazov u igri protiv Raonića je ostvariti visoki intenzitet igre u momentu ili kraćim pasažima igre, a za to je potrebno biti brz, eksplozivan, rastegljiv i adaptibilan, sve što je upitno da bi Novak mogao da ostvari u stanju ovako neugodne fizičke povrede. I zato je, kada je Novak rešio već jednu dilemu time što se pojavio na terenu, bilo važno videti kako će odgovoriti na drugu – na kom nivou će biti njegovo kretanje, mobilnost, iskoristivost tela i sveukupna igra na početku ovog meča.

Krenulo je dobro... Iako je Raonić na teren „izneo“ sasvim dobru verziju svoje igre namenjenu mečevima protiv Đokovića, Novak je uz nešto veći broj grešaka u razmenama dovoljno uspešno parirao svim izazovima, pa i prvi došao do brejk lopte pri rezultatu 3:3. Bolnih grimasa na Novakovom licu i povika pri ili posle udaraca nije bilo, što je svakako predstavljao dobar znak u pogledu povrede, iako je bilo vidljivo da je donekle promenio svoje kretnje (ranije otvarao zamah i time više koristio ostale delove tela pri udarcima) kako bi bolje amortizovao protivnikove udarce i zaštitio problematični deo tela od stresa i obnavljanja povrede.

Novakova igra je bila dovoljno tečna i uticajna, iako malo pragmatično rezervisana. Raonić to možda i nije očekivao, pa je u nekim trenucima bivao stegnut pred prilikama koje su mu se ukazivale, što dovodi do nove brejk lopte za našeg asa već u njegovom narednom servis-gemu. Iako Novak ne koristi ni ovu priliku, minuli gem predstavlja važnu prekretnicu u njegovoj kretnji na terenu, jer u nekoliko mahova primenjuje svu elastičnost i adaptibilnost njegovog tela da bi izveo veoma teške udarce iz defanzive, posle kojih je nastavio sa veoma dinamičnim odigravanjem ostatka poena. Telo je testirano, Novak za sada izgleda u redu, i u narednom gemovima se bori da ostane u setu.

Veoma ohrabrujuće informacije u tim trenucima nam daje Novakov servis – možda ne jak, ali dubok i precizan i bez izgubljenog poena na njegov servis ulazimo u taj-brejk prvog seta, kao i puno puta pre kada su ovi rivali u pitanju. Raoniću sigurno nije svejedno da ga je „skoro otpisani“ Novak odveo u ovakvu završnicu seta i to demonstrira time što izbacuje lak smeč sa osnovne linije u aut. Novak u svojim narednim servisima održava prednost mini-brejka (uz izdašnu pomoć protivnika) i vodi sa 3:0. Raonić ostaje u igri osvajanjem naredna 2 poena, ali Novak ne da stečeno, izbacuje iz terena Raonića sjajnim dijagonalama i vodi 5:2. Žali Novak za prilikom da već u narednom poenu dođe do prve set lopte posle razmene koja je obećavala upravo to ali koristi sledeću posle demonstracije „totale teniske geometrije“ i stvara 3 set lopte. Prvu ne koristi, ali druga ga hoće i Novak na najbolji i najefektniji način (za sada) šalje pozitivan odgovor svima koji su u minulih 48 časova (opravdano ili maliciozno) sumnjali u njega, njegove motive i zdravlje – osvajanjem prvog seta sa 7:6.

Početak drugog seta je nešto više turbulentan nego što bi poklonici svetskog broja 1 želeli, gde pri rezultatu od 1:1 Novak spašava prvu brejk loptu na svoj servis, posle najdužeg niza neiznuđenih grešaka – i sa teškom mukom osvaja gem za vođstvo od 2:1. Nije to neuobičajeno za Novaka, kao ni prateći izlivi nezadovoljstva, ali je odlično to što njegova mentalna snaga u tim momentima preovladava i čini razliku u njegovu korist. Prvi medicinski tajm-aut u meču, uprkos svim očekivanjima, je tada tražen od strane Miloša Raonića, koji nam otkriva veliki bandaž na zglobu desne noge i on daje Milošu mogućnost da se malo oporavi od propuštenih šansi i sa novom energijom uđe u laku realizaciju svog servis gema, što ponovo vraća pritisak na Đokovića. Nažalost, trend iz prethodnog (Novakovog servis) gema se nastavlja, i Raonić sjajnim vinerima iz razmena dolazi do prve dve brejk lopte u meču od kojih koristi drugu i preuzima vođstvo sa 3:2 na svoj servis.

Silovito nastavlja Raonić, kombinacija servisa i vinera mu pouzdano služi da poveća prednost na 4:2. Novakov servis je ponovo na testu, uz njega i njegovo fizičko stanje (primećeno nekoliko bolnih grimasa posle zahtevnijih poena), ali je Novak precizan u svojim kombinacijama i smanjuje prednost protivnika na 4:3. Miloš dobro počinje svoj servis gem ali onda čini 3. duplu grešku i otvara mogućnost Novaku da se „prišunja“ do prilike za djus, što on čini posle najboljeg poena za obojicu u dotadašnjem toku meča. Raonić opet poseže za svojim najjačim oružjem i dolazi do prednosti, a zatim i gema posle 4. asa u ovom gemu za situaciju u kojoj Novak mora da pokuša da ostane u setu na svoj servis. U ovakvim momentima je važno što pre uzeti svoj servis gem kako bi sa više elana bio „napadnut“ protivnik koji ujedno biva pod pritiskom da na svoj servis završi gem i Novak to ostvaruje uz dva asa. Nažalost, isuviše je pouzdan i jak Raonićev servis u tim momentima, ako ne za as, onda barem za izglednu servis-viner kombinaciju na koju fizički ograničeni Novak ipak ne može da odreaguje na željeni način i rezultat u setovima je izjednačen na 1:1.

Dobro kreće Novak u novi set, ali i Miloš, sa tri uzastopna asa (ukupno 20 do tada). Novak sjajnim riternom iz bekhenda na jedini drugi servis u gemu uzima jedan poen, ali onda stiže 21. as od Kanađanina i rezultat i u gemovima je 1:1. Novakov servis-gem je besprekoran, a onda najbolji izvođač ritern-udaraca na svetu potvrđuje svoj pedigre i uspešno realizuje drugu od prve dve brejk šanse u meču na protivnikov servis za važno vođstvo od 3:1. Raonić pokušava da uzvrati istim intenzitetom i iskoristi trenutni izostanak Novakovih prvih servisa, stiže do 0:30, ali Novak vraća prvi servis i agilnu igru u terenu za gem loptu. Mali aut posle duže razmene dovodi do izjednačenja, ali Novak nastavlja da igra sa visokim intenzitetom i tera Raonića na još jednu grešku za potvrdu brejka – 4:1. U narednom servis-gemu Raonića srpski as postiže dva fantastična vinera iz riterna za brejk-loptu, a onda sjajnim narednim riternom pod noge Raoniću tera protivnika na grešku i dolazi do ogromnih 5:1 u trećem setu. Odličnim kombinacijama servisa, vinera i asova Đoković dolazi do prve set lopte i koristi je za novu prednost u setovima – 2:1.

Početak četvrtog seta bio je sličan sredini trećeg i Novak dolazi do 2 brejk lopte pri rezulatu od 1:1 u gemovima. Nažalost, ovom prilikom ih naš as ne koristi, i sa dva servisa Raonić neutrališe novi Novakov izazov da već sada učini njegov povratak u meč skoro nemogućim. 0:30 na semaforu nije dobar znak u momentu kada Novak nastoji da izjednači rezultat u gemovima, ali onda Đoković „otima“ teren od Raonića i odličnim vinerima iz razmena dolazi do gem-lopte, terajući Miloša na grešku za 2:2. Raonić je standardno silovit na servisu, dolazi do 25. asa – i vodi 3:2, a Novak ubedljiv u svojoj igračkoj kombinatorici i izjednačuje na 3:3. Čim radi ritern, radi i Novakova mašina, a ona najčešće samelje protivnika u svakoj razmeni koja traje više od 4 udaraca, i Srbin dolazi do prednosti od 30:0. Raonić se vraća jakim servis – vinerima u igru sa 40:30, ali Novak dolazi do djusa i promašuje sjajnu priliku da paralelom dođe do brejk lopte, tako da u narednom poenu Raonić se održava u teniskom životu u ovom setu vođstvom od 4:3.

Novak je neumoljiv u ostvarenju novog izjednačenja na 4:4, a potom i na isti način dolazi do brejka i prilike da servira za meč – 5:4. Posle neverovatne razmene na početku desetog gema Novak pogađa neverovatnu paralelu iz istegnutog forhenda i vodi sa 15:0, Raonić izjednačuje na 15:15, a onda „spajder-men“ Đoković poklapa sve što u njegovom pravcu uputi Raonić – i posle dva naredna sjajno odigrana poena i dva sata i pedeset osam minuta osvaja četvrti set i pobeđuje Raonića sa 3:1 – ostvarivši pritom i svoju 300-tu Grend slem pobedu.

Koliko bojazni je bilo izraženo u očekivanju ovog meča, njegov ishod je bio super pozitivan i ohrabrujući za Novaka, njegov tim i obožavaoce.

„Dovoljno dobro se osećam da sam u stanju da izađem na teren i dam sebi šansu da osvojim ovakav meč. Stanje sa povredom i dalje nije idealno, nisam bio u situaciji da se pripremim kako bih inače to uradio za ovakav meč, ali mi Grend slemovi izuzetno puno znače u ovom momentu u karijeri, i učiniću sve što mogu da budem konkurentan tokom mečeva na njima,“ rekao je posle meča Novak Đoković.

Teško je dodati bilo šta na ove reči u pogledu Novakovog stanja i igre i ne izraziti čuđenje za one koji su na momenat zaboravili šta je sve Novak Đoković spreman da učini, posveti i žrtvuje da bi nastavio svoj pobednički pohod na ovom ili bilo kom drugom od četiri najvažnija turnira svake teniske sezone. Meč sa Zverevim će sadržati još jednu problematičnu komponentu, a to je da Nemac poseduje sjajnu igru sa osnovne linije i ima sposobnost i set vrlina da osvaja poene posle dugih i dinamičnih razmena, što će staviti dodatni pritisak na Novakovo telo i psihu.

Ako smo nešto saznali od Novaka Đokovića prateći ga svih ovih godina kako osvaja put ka teniskoj besmrtnosti, to je da za njega ne postoji ni jedan izazov u koji se neće upustiti sa najvišim mogućim stepenom odvažnosti, sportskom umeća i karakternog inata. To se očekuje od njega i do 21.februara i sada svi znaju da je njegov pogled čvrsto fiksiran na TAJ dan, TAJ meč i 18. Grend slem trofej.

Srećom, „Melbourne“ ipak nije bio fatalan za nastojanja prvog igrača sveta da baš u Melburnu dođe do tog velikog karijernog ostvarenja...

