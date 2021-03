MUGURUZA I KREJČIKOVA ZA TITULU U DUBAIJU: Garbinja apsolutni favorit! Da li je teniserka iz Španije sebi najveći rival u finalu?

Može li Muguruza?

Deveta nositeljka iz Španije je apsolutna favoritkinja protiv Čehinje Krejčikove – ali da li je ona sama sebi najveći rival u finalu Dubaija?

Sedam meč lopti – i to u razmaku od pola sata između prve i poslednje – bilo je potrebno da Garbinje Muguruza izbori učešće u svom prvom finalu WTA turnira serije 1000 u Dubaiju. Iako umorna posle skoro tročasovnog meča u četvrtfinalu, Elize Mertens se borila na sve moguće načine da ostane u meču – i malo je nedostajalo da rezultatski i mentalno promeni tok ovog meča u više njegovih važnih momenata njegovog toka. Konačnih 6:4 7:6 (5) tek donekle opisuje veliku neizvesnost koja je vladala usled iznenađujućih obrta – uglavnom kada se činilo da će Muguruza privoditi set kraju, odnosno da će Mertens uspeti da uhvati rezultatski priključak. U meču u kome je Muguruza nametnula svoj ritam, bila ofanzivnija i trudila se da što više igra „iz terena“ – a Mertens igrala sigurnije i trudila se da bude energetski efikasna otvaranjem terena i teranjem Muguruze da više trči i pravi greške, tas na vagi koji je bio odlučujući za pobedu Španjolke bio je veći broj vinera. Time je ona dokazala da, uprkos velikom broju grešaka, može da računa na svoju fizičku snagu i voljni momenat da prevaziđe razočaranja propuštenih šansi i nastavi da „melje“ protivnicu do konačnog željenog ishoda i toliko željene prve titule u Dubaiju – što je ove godine dosta često bio slučaj.

foto: EPA Dave Hunt

U izjavi za Kurir posle svog trećeg polufinala i pre prvog finala u Dubaiju, Muguruza potvrđuje ovakav odnos prema igri sledećim rečima: „Osećam se da se nalazim na pravom mestu pred veliko finale. Ono što mi je bilo najvrednije – na ovom turniru ali i inače tokom karijere – je da dižem samopouzdanje kroz naporne, izazovne mečeve protiv neugodnih protivnica. Pobeđivati protivnice iz top 10 ili top 20 u serijama mečeva je nešto što mi, zapravo, izuzetno prija – bez obzira na to što to može da bude fizički veoma zahtevno – i ubedljivo najbolje utiče na moje samopouzdanje!“ ističe Španjolka.

Njena protivnica, dubl-specijalstkinja Krejčikova, nije imala toliko izazovan meč protiv Švajcarkinje Tajhman, iako se očekivalo upravo suprotno. Spasivši dve set lopte u prvom delu igre – a ukupno 10 od 11 brejk lopti tokom celog meča - Čehinja se u tim momentima odlepila i odgnala pretnju izazova neugodne protivnice, osvojivši 9 gemova uz samo 2 izgubljena do kraja meča. U nedelji u kojoj nije izgubila niti jedan set da bi se kvalifikovala za svoje drugo WTA finale u karijeri – Barbara je uživala na talasu pozitivnih emocija, za koje očekuje da će biti uz nju i kroz meč protiv velike favoritkinje Muguruze. „Nisam previše gledala njene mečeve u Dubaiju, ali to i nije bilo potrebno da znam koliko je kvalitetna moja protivnica u finalu. Očekujem da ću imati priliku da dosta naučim iz ovog iskustva od višestruke Grend slem šampionke, i nastojaću da primenim neka saznanja već i u ovom meču. Ono što smatram da će meni biti najvažnije je da u meč uđem sasvim rasterećena, dobro raspoložena i spremna da pružim svoj trenutni maksimum – i sve što ostvarim uz takav odnos prema igri će biti izuzetno vredno za mene!“ napominje višestruka Grend slem šampionka u dublu.

Do sada bolja u registru efikasnosti riterna, Krejčikova je ostvarila i više asova (17) od Muguruze (14) u dosadašnjem toku turnira, i u tome leži njena blaga komparativna prednost. Izjednačene po procentu osvojenih poena na svoj servis (63%), Čehinja će se nadati da če njena svežina i neopterećenost rezultatom finala predstavljati još jedan aspekt koji bi mogao da joj donese važnu korist. Španjolka je do sada dobila sedam i izgubila sedam finala, što jasno ukazuje na to da važnost momenta i imperativ osvajanja trofeja negativno i tenzično utiču na nju – i da joj zato spomenuti naporni mečevi i veliki rad zapravo pomažu da se time oslobodi viška energije – koji lako može da se okrene protiv nje u formi treme i izvedenog velikog broja grešaka. Iako je u Dubaiju do sada dobila 15 mečeva, deveta igračica WTA liste je ovde takođe izgubila šest – dok Čehinja ima savršeni skor od 4 pobede već u njenom prvom nastupu u glavnom žrebu turnira u Dubaiju i pristupa meču kao prilici da sebi i protivnici dokaže šta sve može da uradi (kao najniže rangirana singl igračica u finalu u istoriji turnira - #63) – a pogotovo ako ovo bude „njen dan“.

foto: EPA/HAMISH BLAIR

Pritisak na šesnaestu igračicu sveta da svoje odlične i konsistentne nastupe u 2021. napokon kruniše titulom se oseća „u vazduhu“, a toga su svesne i jedna i druga učesnica velikog finala. Igrajući u ambijentu bez publike, veoma interesantno će biti videti u kojoj meri će protivnice uspeti da bodre sebe same i ostvare potreban nivo samopouzdanja da nadmaše protivnicu – odnosno da se izvuku iz neprijatnih situacija ili rezultatskog zaostatka. Ako Muguruza uspe da nadmaši Krejčikovu u agresivnosti i kretanju i time je potisne u više defanzivnu ulogu – moguće je očekivati da će se ponoviti scenario iz polufinalnog meča protiv Mertens. U slučaju da Krejčikova bude u stanju da konvertuje pozitivnu energiju i rasterećenost u lucidnu igru koja bi se oslanjala na efikasnom servisu i kombinaciji sa vinerima i dobro osmišljenim rešenjima iz kraćih razmena, Čehinja bi mogla da izmesti Španjolku iz „vozačkog mesta“ i poremeti njenu zonu komfora. Sa takvim razvojem situacije, serija samouništavajućih grešaka bi po ko zna koji put zadesila Muguruzu – ali je veliko pitanje da li je ona zaista toliko sazrela u svojoj 27. godini koliko tvrdi da jeste i da je sada u stanju da se izbori sa mentalnom nestabilnošću u takvim okolnostima – makar i važila za apsolutnu favoritkinju?

Na odgovore nećemo dugo čekati, u nadi da će ovo biti finale vredno sećanja po prikazanom tenisu i borbenosti njegovih učesnica – u sezoni u kojoj će teniski izazovi biti tek jedan deo jednačine koje će svi uključeni u njeno izvođenje morati da rešavaju...

(Vuk Brajović)

Kurir