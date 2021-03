DINO RAĐA NIKAD ISKRENIJI: Željko je GAZDA i voli sve da DRŽI POD KONTROLOM, ne bi mogao u NBA... Ameri ne umeju sa Jokićem!

Kako o evropskoj, tako je prokomentarisao i aktuelnu situaciju u NBA.

Između ostalog dotakao se i jednog od najboljih centara u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu - Nikole Jokića.

"Jokić je pretalentovan, to je nešto s čim se rodiš. Užitak je gledati njega i Dončića, iako mislim da obojica mogu puno da napreduju na fizičkoj spremi, čime bi unapredili igru do puno većeg nivoa. Definitivno su dva momka koja su izuzetni, košarkaški rođeni talenti, gde ovi Ameri ne znaju naći načina da izađu na kraj sa njim. Da sam trener insistirao bih da se posvete dva leta, znam da nije lako kada imaš 100 miliona na računu da se motivišeš, ali mislim da bi napravili ogroman iskorak kada bi se fizički doveli u briljantno stanje", rekao je Rađa za podkast „Nagets Srbije“.

Hrvatski funkcioner takože kaže da proslavljeni srpski trener Željko Obradović ne bi mogao da trenira u NBA jer je sistem drugačiji.

„On bi ga poslao, znaš gde... Nema dlaku na jeziku, a zna više od svih njih zajedno. Onda bi došao u situaciju da se tamo sa njima zakači. Bojim se da on uopšte ne želi da ode jer Željko je svestan svog kvaliteta, on je gazda i voli da drži sve pod kontrolom, a tamo ne bi to mogao", zaključio je Rađa.

