NEMA RAJA BEZ RODNOGA KRAJA! ĐOKOVIĆ SVE BLIŽI POVRATKU U SRBIJU, Novak otkazao stan u Monte Karlu! DOMOVINA GA ČEKA

Novak Đoković planira da se uskoro za stalno vrati u Srbiju.

Najbolji svetski teniser je, kako Kurir saznaje, otkazao stan u Monaku, gde je živeo od početka teniske karijere. Nekretnina se nalazi na jednoj od najprestižnijih lokacija u Kneževini, gde su mu prve komšije Luis Hamilton i Karolina Voznjacki.

foto: AP

Međutim, Nole sve manje vremana provodi u Monaku, pa je u dogovoru sa suprugom Jelenom rešio da otkaže rentu te nekretnine. Prema rečima našeg sagovornika koji živi u ovom gradu, nekretnine se u zgradi u kojoj su Đokovići živeli iznajmljuju na pet, deset ili petnaest godina, s mogućnošću produžetka ugovora.

Zgrada u kojoj žive Đokovići u Monaku foto: Kurir sport / Dejan Ignjatović

I Noletov otac Srđan Đoković jedva čeka da porodica bude na okupu u Srbiji. - Novak uživa u Beogradu i jedva čeka da dođe. Malo vremena provodi ovde, ali još godinu, dve i on će biti stanovnik svog grada i svoje zemlje - kaže Noletov otac.

foto: Dado Djilas

Sa druge strane, mlađi sin Marko već duže vreme živi u Španiji, a Srđan ističe da bi mnogo voleo da se i on vrati i da više vremena provodi u Srbiji.

- Sve ćemo uraditi da se vrati. Nadam se. On je u Marbelji u Španiji. Mi smo se u blizini Rume stacionirali, ispod Fruške gore, tu ćemo živeti od leta, kad završimo kuću. Nadam se da ćemo time privući našu decu i naše unuke, da što više vremena provode tu. To je cilj. Da imaju svoju bazu, da joj se vraćaju. To je bila moja ideja - rekao je Srđan u emisiji "Srpski sv (ij) et" na RTS.

Inače, Novak je rekorder u svetu tenisa po zaradi od turnira, a na to treba dodati i prihod od sponzora. Đoković taj novac najviše ulaže u nekretnine. Pre pet godina kupio je sprat na Novom Beogradu u blizini Arene za više od pola miliona evra, ali i penthaus u naselju Vest i još jedan stan u najvećoj kuli u Beogradu.

Braca Djoković foto: Fejsbuk

On ima i dvosoban stan na Menhetnu u Njujorku, kao i u Majamiju u elitnom stambenom kompleksu Ejti seven park. Đoković poseduje dupleks u Porto Montenegru, u Tivtu, a pri kraju je s gradnjom vile na obali Pavlovačkog jezera.

Kurir.rs, Dejan Ignjatović

Kurir