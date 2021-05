KECMANOVIĆ PRED NOVI SERBIA OPEN: Nadam se da ću u četvrtfinalu igrati sa Đokovićem!

Srpski teniser Miomir Kecmanović rekao je danas da veruje da može dobro da odigra na predstojećem turniru u Beogradu i dodao da se nada da će u četvrtfinalu imati priliku da igra sa prvim igračem sveta Novakom Đokovićem.

"Dobio sam nezgodnog protivnika u prvom kolu, ali mislim da mogu dobro da odigram i prodjem što dalje i nadam se da ću u četvrtfinalu imati priliku ponovo da igram sa Novakom", rekao je Kecmanović, a preneli su organizatori turnira.

Kecmanović će u prvom kolu turnira u Beogradu igrati protiv Pabla Kuevasa.

"Dobro se osećam, dosta smo trenirali prethodnih dana, lepo sam igrao i trenirao. Nadam se da cu moću da prenesem sve što smo radili ove nedelje - kako sam razmišljao, trudio se i borio. Nadam se da ću održati dobar ritam", rekao je Kecmanović.

On je dodao da sve na čemu radi sa trenerima postaje bolje i da to pokazuje i u igri, kao i da se nada da će uskoro to i rezultatima pokazati.

Za svog trenera Davida Nalbandijana je rekao da veruje da je on zadovoljan njegovom igrom.

"Slažemo se super i sve ide u lepom smeru. Nadam se da ćemo uspeti da postignemo sve što smo hteli", rekao je Kecmanović.

Na pitanje da li će turnir u Beogradu iskoristiti da postigne što bolji rezultat ili kao pripremu za Otvoreno prvenstvo Francuske, Kecmanović je rekao da bi voleo da pokaže dobar tenis, ali i da se dobro pripremi za Rolan Garos.

Posle Pariza, Kecmanović će krenuti sa pripremama za turnire na travi, prijavio je učešće u svim turnirima, ali, kako je naveo, videće da li će sve i odigrati.

Beta