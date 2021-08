BRITANAC OBJASNIO RAZLIKU IZMEĐU NOVAKA I RODŽERA: Đoković je NAJVEĆI i NAJBOLJI igrač u istoriji, Federeru za utehu popularnost!

Henman smatra da je Federer mnogo poularniji i pokušao je to da objasni.

"Imate dve različite priče. Kada se priča o tome ko je najveći igrač i najbolji, tu dolazimo do brojki i Đoković će dobiti tu trku. Ako se pak priča o uticaju i popularnosti, to je trka u jednom pravcu i nema sumnje da je Federer najpopularniji igrač koji je ikad igrao ovaj sport", rekao je Henman

foto: EPA/CRAIG GOLDING

Britanac smatra da je naredni US Open istorijski izazov za Novaka Đokovića.

"Ako Novak stigne do 21. grend slema, moraćete da kažete da je on taj koji vodi u debati ko je najveći, a dodajte tome i kalendarski Grend slem i to će da ga izdigne na sasvim drugi nivo. Onda bi bio najbolji teniser svih vremena. To naglašava kakav je ulog sada za Novaka i šta bi mu ta pobeda na US Openu značila", objasnio je Henman i dodao

"Velika trojka polako gubi snagu, Federer i Nadal ne igraju i polako padaju na listi, ali Novak je taj koji se odlično drži u borbi sa igračima koji dolaze", poentirao je Britanac.

