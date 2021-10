NOVAK SE VRAĆA NA TEREN! Ako Đoković želi da bude NAJBOLJI SVIH VREMENA, onda se sve računa

Đoković nije igra od US opena, a na Masters u Parizu se vraća i u dubl konkurenciji. "To su dobre vesti, raduje me činjenica da želi da igra. Masters u Parizu je uvek bio nezgodan, jer su igrači već umorni i fizički i psihički. Sezona je bila duga, tako da mnogi imaju šansu da ostvare uspeh“, rekao je Koreča.

Đoković će u Parizu moći da zvanično obezbedi prvo mesto na kraju godine, što bi bio slučaj sedmi put u njegovoj karijeri, čime bi nadmašio Pita Samprasa koji je šest sezona završavao na čelu ATP liste.

"Kada želite da postanete najbolji u istoriji, onda se sve računa. Mislim da je Novaku važno da završi godinu na prvom mestu. Mislim da nismo obraćali pažnju na to koliko je ko vremena proveo vrhu ATP liste, ali završiti godinu na toj poziciji znači mnogo. Istovremeno, to pokazuje da on ne želi da bude van terena dugo. Podloga u Parizu mu odgovara, tako da mu nije potrebna posebna priprema".

Koreča je prokomentarisao i Đokovićev poraz od Danila Medvedeva u finalu US opena.

"Mislim da se nije osećao dobro ni u jednom trenutku tokom turnira. Pritisak je bio ogroman. U finalu je bio iscrpljen, više mentalno nego fizički".

Koreča je izneo i prognozu teniske budućnostii Novaka Đokovića, rekavši da očekuje da prvi reket sveta nastavi da sosvaja Slemove.

"Biće veoma teško, jer ostali igrači napreduju i moraće da se suoči sa mladima, koji ga sad već dobro poznaju. Svi su svesni da ga je Medvedev pobedio u finalu, da ga je Zverev savladao na Igrama. Cicipas je takođe tu, kao i još nekoliko igrača. Bio bih iznenađen da se nađe u istoj situaciji sledeće godine. Ali svakako očekujem da nastavi da osvaja Slemove", zaključio je Koreča komentar o Novaku Đokoviću.

Kurir sport