KAKAV OBRT! Kirjos moli Novaka da igra na AO: Ako nije tu, to je katastrofa! Nadam se da je imao lep Božić i da će moći da igra...

Ako se "zakači" za Novaka Đokovića nema sumnje da će biti u centru pažnje.

Ovog puta nije u pitanju kritika, već - molba.

Svetsan da bi prvi Grend Slem u sezoni bez "velike trojke" predstavljao propast, Australijanac se uzeo u pamet i pohvalno progovorio o Srbinu.

"Iskreno, ne znam Novakovu trenutnu situaciju sa bilo čim u vezi sa kovidom ili šta treba da bi igrao. Nadam se da je imao lep Božić i da će moći da igra i ostane u sportu što je duže moguće, jer sam ranije govorio da mislim da Federer, Nadal i Đoković treba da igraju. Ako sva trojica nisu tu, to je katastrofa. To je apsolutna katastrofa za navijače i ljude koji uživaju u tenisu", rekao je Kirjos za "The Age", ali je očigledno zaboravio i da Novak Božić slavi tek 7. januara.

