PILIĆ NEMA DILEMU ZA NOVAKA: Izgleda da je jedina solucija vakcina! Ne bih voleo da dovede u pitanje celu karijeru!

Nakon što je najbolji teniser sveta Novak Đoković deportovan iz Australije odlukom saveznog suda te države, odmah su krenula da kruže pitanja hoće li Srbin zaigrati i na preostala tri grend slem turnira na Rolan Garosu, Vimbldonu i US Openu?

Najnovija informacija iz Pariza je da će samo vakcinisani igrači moći da prisustvuju sportskim manifestacijama, pa tako i Otvorenom prvenstvu Francuske u tenisu.

Situacija je ozbiljno uzela maha, pitanje je šta će se dalje dešavati s Novakovom karijerom ukoliko se ne vakciniše, na kojim će turnirima uopšte moći da nastupi.

foto: Marina Lopičić, EPA

Proslavljeni teniski stručnjak Nikola Pilić ne bi voleo da Novak zbog toga što nije imunizovan dovede celu karijeru u pitanje.

-Završilo se kako se završilo to sve oko Novaka. Sada su nam bar neke stvari jasne. Đoković će morati dobro da razmisli šta i kako dalje. Nazire se jedina solucija, to je vakcina. Evo odmah su Francuzi rekli da je ona neophodna, vidim da nešto i Italijani spominju da mora, tu su i Španci, a verovatno će tako biti i na Vimbldonu i US Openu. Ne bih voleo da dovede celu karijeru u pitanje samo zbog toga, videćemo šta sledi, prokomentarisao je za Kurir Pilić.

Kurir sport / Darko Lučić