MEDVEDEV "OKAJAO GREHE"! Rusa ponovo pitali o Đokoviću, ove reči će se PAMTITI: Hoću bar još jednom da igramo, pa neka me i pobedi

Medvedev je pobedio Švajcarca Henrija Laksonena u tri seta, a potom je odgovarao na pitanja novinara.

Kao i gotovo svi drugi teniseri, Rus je od predstavnika medija upitan da komentariše deportaciju Đokovića iz Australije.

Nije želeo prvi favorit za osvajanje Australijan opena da ulazi u detalje, već je poručio da bi voleo makar još jednom da se sastane sa Novakom u finalu prvog grend slema u sezoni, pa čak iako bi u tom meču izgubio.

- Melburn, 'Rod Lejver' arena, to je njegovo omiljeno mesto na svetu, toliko mečeva, dobijenih finala i polufinala, bio je sjajan. Pokušao sam da ga sprečim prošle godine, ali sam bio daleko od toga. Voleo bih da imam ponovo šanse da igram sa njim u finalu na 'Rod Lejveru', čak i da me pobedi. U finalu US opena sam uspeo da pobedim Novaka, išao je po nešto specijalno, igrao je dobar tenis, servirao dobro. Sa kim god da igram u finalu moraću da odigram najbolje što mogu - rekao je Medvedev.

foto: Profimedia

Podsetimo, nakon što je Đoković prebačen u privremeni pritvor u hotel u Melburnu, Medvedev je upitan za komentar.

- Ako je imao pravedno izuzeće od pravila, naravno da treba da bude na turniru. Ako nema, onda ne treba. Naravno, kada on nije tu, nemate čoveka koji je uzeo 20 grend slemova, što je mnogo. Kada neko ko je uzeo devet trofeja u Australiji nije tu, žreb se otvara, rastu šanse - rekao je tada Medvedev.

U međuvremenu je možda imao privatno kontakt sa Đokovićem, ali u svakom slučaju, nove reči o Srbinu nisu hladne kao prethodne.

Dvadesetpetogodišnji Rus će u drugom kolu igrati protiv ljubimca domaće publike, Nika Kirjosa.

Kurir sport