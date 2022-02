PILIĆ O INTERVJUU KOJI JE UZDRMAO PLANETU: Ako je Novaku važnije da se NE VAKCINIŠE i propusti Grend slemove, on na to ima pravo!

Legendarni hrvatski teniski stručnjak prokomentarisao je intervju koji je Novak Đoković dao za BBC.

Novak istakao da ne želi da se vakciniše i da je spreman da zbog toga žrtvuje učešće na turnirima, jer radije bi propustio priliku da osvaja trofeje nego da bude primoran da primi vakcinu.

"Novak ima pravo da ima svoj stav. Meni je jako žao što je Novak koji ima tako sjajnu karijeru dođe u situaciju da ne igra na Rolan Garosu i Vimbldonu. Da ne podigne opet te pehare i izgubi prvi poziciju na ATP listi. Ako je njegov stav o vakcini tako čvrst i ako mu je važnije da se ne vakciniše i propusti Grend slemove do kraja godine, onda on na to ima pravo. On je najveći igrač svih vremena, ali zapadna štampa jedva će dočekati da on ne zaigra na najvećim turnirima u nastavku sezone", kaže Pilić za emisiju "Kec na jedanaest" i dodaje:

"Imam veliko iskustvo u sportu i jako dobro poznajem zapad i njihove medije. Novak im je kamenčić u cipeli i nikada mu nisu dali podršku koju su davali Federeru i Nadalu".

Pilić smatra da će se Novak naredne sezone biti u punoj formi, čak i u slučaju da preskoči sve Grend slemove do kraja sezone.

"Uveren sam da ima mogućnost da se vrati sledeće godine, i ako ne bude igrao na Rolan Garosu, Vimbldonu i US openu. Novak ima neverovatan teniski moral i strašan psihički potencijal i on će i sledeće godine biti Novak Đoković, bez sumnje. On ima specifičan karakter, poseban duh i neverovatnu harizmu i na njega niko ne može da utiče", smatra istaknuti teniski stručnjak.

Kurir sport/K1