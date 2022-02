JELENA KRALJICA DUBAIJA! Sjajna Letonka furiozno došla do titule

Specijalni izveštač iz Dubaija - Vuk Brajović

Dvadeset i jedan minut je bio potreban Jeleni Ostapenko da – kroz očekivano agresivan i fizički dominantan stil igre – kao pustinjska oluja oduva sa terena Ruskinju Kudermetovu. Jednako koliko je sve funkcionisalo u igri Letonke – toliko je Kudermetova bila nepovezana, napeta, nervozna i sklona seriji neiznuđenih grešaka, tako da je „krofna“ bila neminovan rezultat prvog dela igre.

Drugi set - i demonstracija svih čari ženskog tenisa...Kudermetova dolazi do prvog gema i brejka u meču, pre svega zahvaljujući blagom padu u igri protivnice – ali i nešto mirnijoj i smernijoj igri. I pored toga, Ostapenko ponovo nalazi svoj željeni tempo, vraća se u meč i izjednačuje na 2-2. Brza podloga i „va bank“ igra osvajačice Grend Slem trofeja u Parizu uslovljava to da se poeni ostvaruju posle tek nekoliko razmena – i Kudermetova ponovo pada ispod konkurentnog nivoa, pretripivši brejk pri rezultatu 4:3. U tom trenutku, pred-pobednička trema „blokira“ Ostapenko da završi posao – što Kudermetovu trenutno vraća u situaciju da servisom izbori neizvestan kraj drugog seta – ali se sada klatno napetosti vraća na njenu stranu – i Ostapenko dolazi do trećeg i konačnog brejka u poslednjem setu koju će odigrati u singlu u Dubaiju ove godine.

foto: Profimedia

„Presrećna sam što sam ostvarila ovaj trijumf u Dubaiju, i jedva čekam da branim ovu meni posebno dragu titulu naredne godine pred mojom omiljenom publikom,“ zahvalila se na kraju meča Ostapenko.

U retko viđenom scenariju finalnog programa jednog WTA turnira, Ostapenko i Kudermetova će uskoro ponovo izaći na Centralni teren Ejvijejšn centra – ali ovoga puta u društvu svojih dubl-partnerki Kičekok i Mertens, u borbi za osvajanje prvog ili drugog trofeja ove večeri – u ženskom dublu.

Kurir sport