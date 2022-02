DAN ZA IZNANAĐENJA I LEPE VESTI IZ DUBAIJA: Šampion i finalista ispali, Filip se okreće Mekdonaldu, Novak protiv starog poznanika

Prvi termin drugog dana turnira serije ATP 500 u Dubaiju proizveo je dva velika iznenađenja – učesnici prošlogodišnjeg finala Karacev i Heris eliminisani su ubedljivo u dva seta od strane Mekdonalda, odnosno Molčana. Ako je za neke možda i primarno iznenađenje bilo to da su njih dvojica određeni da igraju na početku dana, rezultat koji odražava manjak entuzijazma obojice „favorita na papiru“ je svakako bio neočekivan u svakom smislu. Ove vesti su svakako obradovale Filipa Krajinovića – koji će, iako po prvi put u karijeri, igrati protiv tenisera koji nema takve reference kao pobednik nad prvim igračem sveta i to na njegovom turniru u Beogradu. Po svemu viđenom danas – Filipu će svog bogatstva u Dubaiju biti vredna mirna glava i oslanjanje na njegove proverene kvalitete (efikasan servis, oportuno otvaranje terena sa osnovne linije i vineri kraćim dijagonalama) jer je Mekdonald igrač tempa i nadahnuća, koji će želeti da „trči i puca“ što više kako bi poremetio protivnika i uz barem po jedan brejk u setu stigao do željenog cilja. Motivi sigurno neće nedostajati Filipu kao što je to bio slučaj kod Aslana – i nadamo se da će dan odmora svakako pomoći u njegovoj konsolidaciji pred ovaj važan meč.

foto: Profimedia

I Novak Đoković je dobio svog sutrašnjeg protivnika – u liku snažnog Karena Hačanova, koji mu je u dosadašnjih 5 mečeva naneo jedan ali vredan poraz u finalu Mastersa u Parizu 2018. Pre tog meča – ali i posle njega, srpski as nije izgubio ni jedan set protiv Rusa – a današnje „mučenje“ protiv De Minora daje određene naznake da bi ta tradicija mogla da se nastavi. Jasno je da će u ovom meću na skliskoj podlozi Centralnog terena Ejvijejšn centra odlučujući aspekt igre biti servis – prvi, ali i drugi – u nameri da se najbolji riterner tenisa i njegov u tom registru sasvim respektabilan protivnik što češće spreče da ostvare kontraudar i umanje početnu prednost u poenu. Novak je sinoć pokazao da je gladan igre i željan da što pre demonstrira „totalni tenis“ – i iako još uvek možda nije na željenom nivou fizičke spreme da odgovori na svoje maksimalne zahteve – da će emotivni dinamo generisati dovoljno jak voljni momenat da se dođe do pobede, a zatim i do višeg stepena igre u narednom kolu. Rešenja će se, dakle, tražiti u servisu i zatim brzom osvajanju poena i povoljne pozicije za zadavanje neodbranjivih udaraca – ali svakako ne treba isključiti i duže relije u toku meča – koji bi takođe mogli da budu izuzetno važni u pogledu raspoložive energije i samopouzdanja za dalji tok i konačni ishod susreta.

foto: AP

Visoki kvalitet tenisa u narednoj rundi turnira potvrđen je pobedama Sinera (spašavao meč loptu protiv Davidoviča Fokine), Bautiste Aguta protiv Rinderneša, prošlogodišnjeg polufinaliste Šapovalova protiv Fučoviča, Hurkača nad iscrpljenim Bublikom i sve primećenijeg Kvona protiv Ivaške. Čestitke zaslužuju i srećni gubitnik Popirin zbog ubedljive pobede nad finalistom Dohe Basilašvilijem – kao i kvalifikant Berankis (nadigrao Štrufa u tri borbena seta) – što potvrđuje zapažanje da su kvalifikanti na ovakvim turnirima izuzetno opasni, motivisani i takmičarski spremni protivnici za bilo koga ko im se nađe na putu posle 2 ili 3 već ostvarene pobede.

foto: AP

Dan u kome će nastupiti svi igrači koji su ostali u žrebu turnira – program otvaraju Marej i Siner (Marej 1:0 u dosadašnjim mečevima, Stokholm 2021) – dok se Krajinović i Mekdonald očekuju na terenu negde oko 13 časova po našem vremenu. Đoković i Hačanov će izaći na Centralni teren ne pre 16 časova po našem vremenu – dok će istovremeno na terenu broj jedan svoj meč igrati Veseli i Bautista Agut – čiji pobednik čeka boljeg iz meča na centralnom terenu. U ostalim mečevima izraziti favoriti su Hurkač (protiv Molčana), Rubljov (Kvon) i Šapovalov (Daniel) – dok mečevi Berankis – Popirin i Krajinović – Mekdonaln predstavljaju dosta izjednačene protivnike.

(Vuk Brajović)