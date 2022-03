DOLGOPOLOV PREKO ZAGREBA OTIŠAO U DOMOVINU DA BRANI UKRAJINU! Prijatelji iz Turske ga naučili da puca, spreman da ubija agresore!

On je samo jedan u nizu sportista koji su se vratili u domovinu, kako bi je branili, kako ističu, od napada Rusije!

Dolgopolov je opisao kako je izgledao njegov put do vojnika koji je sada u glavnom gradu Ukrajine Kijevu.

- Ovaj rat me je sačekao u Turskoj. Stigao sam tamo dan pre nego što je sve počelo i poveo sam sestru i majku tamo takođe. Zašto? Zato što sam nakon mnogo informacija od najboljih obaveštajnih agencija sveta shvatio da postoje šanse za veliki rat sa napadom na Kijev i celu zemlju. Pitao sam sebe šta će se desiti prvih nekoliko dana ili nedelja. Shvatio sam da će biti velika panika, uključujući i sebe samog i da sam najkorisniji ako svetu otkrivamo istinu o prvim danima ovog pakla i u nabavljanju novca za našu vojsku, kao i da ne trošim sve svoje vreme na spašavanje svoje porodice - poručio je Dolgopolov.

On je zatim nastavio svoju priču i posebno se osvrnuo na boravak sa prijateljima u glavnom gradu Hrvatske!

- U samo nekoliko dana, ja i moji voljeni Ukrajinci smo kompletno uništili informacijski svet, i niko u slobodnim zemljama nema sumnje oko toga ko je agresor. Ali, u to vreme sam počeo da vežbam pucanje, i srećan sam da me je bivši vojnik obučavao 5 do 7 dana. Bili su srećni da mogu da pomognu kada su čuli koji je moj cilj. Veliko hvala mojim turskim prijateljima. Nisam postao Rambo za nedelju dana, ali sam prilično siguran sa oružjem i mogu da pogodim glavu tri od pet puta sa 25 metara u mirnom embijentu za trening - opisao je Dolgopolov, koji je na kraju u Ukrajinu otišao preko Zagreba.

Posle svega što je nabavio u Zagrebu, Dolgopolov je preko Poljske ušao u Ukrajinu i sada se nalazi u Kijevu.

- Dok sam vežbao, organizovao sam svoj povratak nazad. Našao sam nekoliko momaka koji planiraju da odu u Ukrajinu iz Amerike i kad smo bili spremni, počeli smo naš put. Kupili smo nekoliko pancira za nas i naše vojnike i otputovali u Zagreb, gde smo kupili sve stvari koje su nam bile potrebne uz neke termalne monokulare i druge različite stvari, i prošli smo kroz Evropu i ušli u Ukrajinu iz Poljske. Na kraju, evo me u Kijevu - napisao je na svom Instagram profilu Aleksandar Dolgopolov.

(Kurir sport)