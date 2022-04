RUSKI TENISER GRMI IZ BEOGRADA! Rubljov: Britanci nas diskriminišu, a zalažu se za demokratiju i slobodu! VIDEO

Ruski teniser Andrej Rubljov posle pobede u osmini finala Srbija opena nad Čehom Jiržijem Lehočkom, govorio je o odluci Vimbldona da ne dozvoli učešće ruskim i beloruskim teniserima.

-Govoriću iz srca i o onome što osećam. Objavio sam jednu objavu o tome, i više neću osim sada govoriti o tome. Nadam se da će sve učiniti jasnijim i neću više odgovarati na ova pitanja. Pre svega, ja nisam politički opredeljen. Ne pratim ništa, ne čitam novine i vesti. Radim naporno kako bih igrao tenis i to je moj posao. Pokušaću da objasnim kako se osećam. Uradiću to jednostavnim jezikom jer ne znam sofisticirane reči na ove teme. Juče sam razgovarao sa ljudima iz Vimbldona, razgovarali su sa nekoliko igrača o situaciji i kako bismo našli neko rešenje. I, da budem iskren. Razlozi koje su nam dali... nema nikakve logike u onome što su ponudili. Ja razumem, ako balansiraju sa ruskim igračima, to će promeniti pola procenta nečega, ili neće promeniti ništa. Pokušavao sam da objasnim da, možda, ako hoćemo zaista da pomognemo, ako vlada Britanije kaže... Ovo što se sada dešava je celokupna diskriminacija nas. To nije ono što vlada Britanije nudi. Jer, ako se zalažu za slobodan svet, slobodu govora i demokratiju, mislim da i mi, najmanje to nudimo Vimbldonu. Ima smisla i nadam se da će razmisliti o tome, da daju šansu da se odabrere, želimo li ili ne da igramo.

Rubljov je zatim završio.

- Ako postoji zvanični dokument, mogao bih da ga potpišem i poklonim sav novac od nagrade humnitarnim organizacijama, porodicama i deci koji pate. Mislim da bi ovaj gest i pomak uradio nešto i pokazao i da Vlada u Britaniji želi da pokaže inicijativu da pomogne. Ovaj novac minimum može da bude oko milion funti, i ovoje veliki, veliki novac, koji niko iz sporta ne bi donirao. Tenis bi bio prvi koji bi donirao taj novac, a to je Vimbldon. Dobili bi svu slavu, svo poštovanje od svih. naravno, ne za slavu za nas naravno. Jer niko ne brine za nas. Mislim da je ovo pravi potez, da pokušamo. Mi želimo da se takmičimo, a ne da govorimo o politici. na kraju, ja sam Rus, tamo sam rođen, tmao sam živeo i želim da pokažem da smo dobri ljudi. U mom slučaju, želim da budem srećan i obrazovan u pravom pravcu.

Kurir sport