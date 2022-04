BRATSKE ZEMLJE, BRATSKI SAVEZI: Petrović i Milinović u TC Novak potpisali ugovor o saradnji TSS i TSRS

Bratske zemlje, bratski savezi, partnerstvo koje vodi ka prosperitetu i sjajnoj budućnosti tenisa i sporta u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

U Teniskom centru Novak u Beogradu, gde se ove nedelje održava ATP turnir “Serbia Open 2022” održana je zajednička konferencija za medije Teniskog saveza Srbije i Teniskog saveza Republike Srpske u toku koje je i potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koja predviđa zajedničko angažovanje kroz širi spektar delovanja u budućem radu dva Saveza kako na polju juniorskog tenisa, tako i edukaciji i obuci trenera i sudija.

foto: TSS

Predsednik TSS Mr Mirko Petrović i TS Republike Srpske Draško Milinović potpisnici su Ugovora koji je veoma važan, pre svega u razmeni juniora i teniskih kadrova, a dosadašnja saradnja sada je podignuta na jedan viši nivo.

“Saradanja naših Saveza je jako dobra i u toku te saradnje smo primetili da bismo trebali definisati neka pitanja jednim sporazumom. Radi se o pitanjima prenošenja znanja i rada sa najtalentovanijom decom tako da ćemo ovim sporazumom regulisati neka od njih. Prevashodno se određuje, da dva dečaka i dve devojčice do 12 godina koji su najbolji u Srbiji i Republici Srpskoj dva puta godišnje budu pozivani na zajedničke kampove u Srbiji. Cilj je da ih povežemo da dva puta godišnje zajedno rade, gde će troškove tih kampova snositi TSS. Oni će, takođe, odraditi sve potrebne zdravstvene procene i testiranja. Taj isti princip ćemo primeniti i na decu do 14 godina samo što će najboljim teniserkama i teniserima biti domaćini TSRS. Naš cilj je da po jedan najbolji dečak i devojčica sa rang liste TSRS budu pozivani na reprezentativne kampove Srbije u vezi sa pripremama za prvenstva Evrope u konkurenciji do 12 u 14 godina. Takođe, definisano je da mi plaćamo kotizaciju za učesnike trenerskih i sudijskih seminara u Srbiji za polaznike iz Republike Srpske. Gledaćemo da prenesemo znanje i za razvoj tenisa od sedam do deset godina za razvoj najmlađih i da pružimo odgovarajuća znanja koja mi imamo kada je u pitanju njihovo uključivanje u tenis kao i da pomognemo našim iskustvima sa promenama sistema takmičenja. Zahvaljujem se gospodinu Milinoviću na svemu što je u radio na popularizaciji tenisa i radujem se budućoj saradnji” – istakao je predsednik TSS Petrović.

Plan je da se nastavi praksa razmene “vajld karti” za turnire od Tenise Evrope, ITF turnira i fjučersa kako bi se obezbedilo učešće teniserima na tim takmičenjima.

foto: TSS

Na konferenciji za medije predsednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović zahvalio se na gostoprimstvu i prijemu delegacije i izrazio zadovljstvo zbog nastavaka u realizaciji globalne strategije i snažna podrška najpopularnijem individualnom sportu na našim prostorima.

“Čast i zadovljstvo je što sam na ovoj današnjoj konferenciji na kojoj smo potpisali ugovor o saradnji koji mnogo znači, prvenstveno Teniskom savezu Republike Srpske, mladim teniserima i teniserkama. Osetili smo da je pravo vreme da se ovako nešto uradi. Mi ove godine obilježavamo 30 godina postojanja TSRS i želimo da učinimo korak više. Saradnja je fenomenalana, ovo je korak više za igrače i igračice do 12 i 14 godina. Ovo je velika stvar za sve naše sudije i trenere koji će imati priliku da svoje znanje podignu na viši nivo učeći od jedne teniske velesile kao što je Srbija. I danas ovde imamo decu iz najboljeg kluba iz Republike Srpske TK Doboja, najboljeg trenera iz RS Denisa Spahića koji je sa Markom Maksimovićem osvojio Masters u Monte Karlu. Želim posebno da se zahvalim podrodici Đoković koja je uvijek uz Teniski savez Republike Srpske, kao i gospodinu Petroviću koji je uvek odgovorio našim pozivima. Ovo je jedan svečani momenat od kojeg očekujemo da ćemo biti još bolji, a to ne možemo bez Srbije i Teniskog saveza Srbije. I ove godine ćemo organizovati ATP čelendžer, jubilarni 20. po redu i verujem da će biti mnogo tenisera iz Srbije, mi zdušno navijamo za njih da dođu do finala i da osvoje taj turnir” – zaključio je predsednik TSRS Milinović.

Konferenciji su prisustvovali i najbolji juniori i mladi teniseri iz Republike Srpske uzrasta od 10 do 18 godina, koji su imali priliku da se upoznaju sa srpskim teniserima i treniraju sa vršnjacima iz Srbije.

Kurir sport