"WELCOME TO HURLINGHAM" Novak i Rafa igraju egzibiciju u klubu u kom se na članstvo čeka 15 godina! OVDE MOGU DOĆI SAMO ODABRANI!

Sa nevericom je teniski svet pre nekoliko dana primio informaciju da će svoj jedini tenis na travi na Britanskim ostrvima pre početka ovogodišnjeg kontroverznog Vimbldona odigrati na egzibicionom turniru u privatnom klubu Harligem njegov aktuelni i trostruki uzastopni šampion Đoković, 22-struki osvajač Grend Slemova Nadal i mladić koji će ih skoro sigurno naslediti na trofejnim podijumima širom sveta – Karlos Alkaraz.

Ulogu „domaćina“ je, zbog saniranja povrede iz Štutgarta, po svemu sudeći otkazao dvostruki osvajač Vimbldona i Olimpijskog zlata Marej – ali se očekuje da će uz ovaj zvezdani trio izabranu publiku u ovom elitnom londonskom sastajalištu tih dana zabavljati finalista Rolan Garosa Kasper Rud ("trava je za golfere" – našalio se on na Mastersu u Majamiju) i momak koji bi obradovao mnoge Novakove poklonike da je u "gradu svetlosti" uspeo da u osmini finala bude bolji od "bika iz Manakora" – Feliks Ože Alijasim. Društvo će im praviti legende belog sporta Hjuit, Has, Bagdatis, Štepanek, Rusedski, Mails, Hantuhova i Robsonova, a spominje se i učešće osvajačice Ju Es Opena – Eme Radukanu.

foto: Profimedia

Šta je to Harlingem, koji je do ove godine skoro bez znanja šire teniske javnosti priređivao "manje koktelske egzibicije" u čast Vimbldona i ostajao u senci mnogo poznatijeg Budlsa, ekskluzivno za čitaoce Kurira objašnjava poznati međunarodni biznismen Peđa Barlov, njegov čest gost tokom sezone igranja tenisa na otvorenom.

"Harlingem je privatni teniski klub, u kome se članstvo ostvaruje u proseku posle 15 godina čekanja na prijem, ako imate sreće!“

foto: Printscreen

Uvodi nas u uslove članstva Barlov, i nastavlja:

"Ono se može ostvariti i po principu nasleđa – tj. ako su vam otac ili majka bili članovi, a sigurno postoje i neke retke druge mogućnosti, bazirane na "posebnim zaslugama". Nalazi se na Fulamu, kod Patni Bridža, u blizini elitnog dela Londona Čelzi i izlazi na reku Temzu, što ga čini posebno lepim".

"U klub možete ući samo ako ste član, ili ako ste u društvu njegovog člana. Klub neguje određeni kodeks ponašanja u kome je veoma interesantno to da je korišćenje mobilnih telefona dozvoljeno samo u svlačionici, ali nikako na terenu i otvorenim delovima kluba, radi zaštite privatnosti članova i očuvanja mirne atmosfere", ističe Barlov.

Ipak, moguće je da će ta pravila kluba biti stavljena "ad akta" tokom trajanja ove i ovakve egzibicije, jer bi bilo skoro nezamislivo da njeni posetioci budu sprečeni da ponesu foto ili video-podsetnik sa mečeva ovakvih asova.

"Terenski deo kluba se sastoji od preko 20 terena, možda čak i 30 i raspolaže sa tri vrste podloga: travnate, sintetičke trave i sintetičke šljake. Osim svlačionica, klub poseduje i svoj otmeni restoran kao deo „klab hausa“, ali i radnju u kojoj posetioci mogu da kupe teniske potrebštine, kao i klupske suvenire poput majica, kačketa i ostalog sa klupskim grbom i nazivom. Cena za iste je standardna, gde je majicu moguće nabaviti za nekih 40-50 funti", objašnjava naš sagovornik.

foto: Printscreen

"Naravno, i Harlingem klub gaji specifični pravilnik oblačenja što je karakteristično za broje druge ovog profila, po kome se tenis može igrati isključivo u beloj opremi, nalik Vimbldonu. Van terena je moguće biti u drugačijim odevnim kombinacijama, ali će vam domaćini zaduženi za funkcionisanje kluba sigurno skrenuti pažnju u slučaju da vaša ležerna garderoba ne odgovara nivou koji slede ostali članovi i prisutni", napominje Barlov.

Harlingem nema stadion namenjen velikim mečevima nalik onima koji će se održavati u klubu naredne nedelje, ali će "podići tribine da bi se zvanice koje će biti pozvane po specijalnom protokolu moći da prate mečeve aktuelnih i nekadašnjih šampiona i šampionki".

foto: Printscreen

"Nije slučajno što će se egzibicija na ovom nivou odigrati upravo pred publikom Harlingem kluba, iako su Budls i naravno Kvins do sada bili mnogo poznatiji u teniskom svetu. Videćete, u pitanju je zaista jedno posebno mesto za pojam i ulogu koju tenis ima u Britanskom društvu", zaključuje u razgovoru za Kurir Peđa Barlov.

Da li će tenis koji će prikazati nikad jači skup zvezda na jednom neformalnom turniru biti skroz revijalnog karaktera, ili će povremeno "sevati" prave takmičarske "varnice" posle i pre svih izuzetno zanimljivih i čak kontroverznih zbivanja koja su kao retko kada do sada obeležile ovu profesionalnu tenisku sezonu – preostaje da se vidi. Sve u svemu, ovakav jedinstveni ambijent pruža posebni šarm tenisa i igračima i posetiocima – podcrtavajući njegov statusni simbol u društvu koje je svetu predstavilo ovaj sport.

Hoće li i kako profesionalni tenis uspešno proći kroz započeti i po svemu sudeći neophodni proces tranzicije, sigurno će biti puno reči i u "kuloarima" onih koji će o tome odlučivati u njegovoj nezvaničnoj predstonici narednih nedelja.

Do tada – uživajte u bezpogovornim čarima belog sporta, i za onaj mali broj srećnika kojima će to biti omogućeno – „Welcome to Hurlingham!“

Kurir sport / Vuk Brajović