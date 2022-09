ŠOK! Nadal ispao sa US Opena, pa najavio pauzu: Ne znam kada ću se vratiti... (VIDEO)

US OPEN

Američki teniser Frensis Tijafo plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je pobedio Španca Rafaela Nadala sa 6:4, 4:6, 6:4, 6:3. Meč Tijafoa i Nadala, 26. i trećeg tenisera sveta, trajao je tri i po sata.

"Nemam ideju ništa oko rasporeda kada ću igrati u ovom trenutku. Postoje mnogo važnije stvari u mom privatnom životu kod kuće. Privatni život je uvek mnogo važniji nego moj posao. Čekam rođenje sina. Vreme je da se resetujem. Bili su ovi neko vrlo teški meseci", rekao je Nadal španskim novinarima nakon poraza u Njujorku.

"Moram da se vratim, da popravim stvari i ne znam kada ću se vratiti. Kada se bude osećao mentalno spremnim da se ponovo takmičim, tada ću se vratiti", rekao je Nadal koji je propustio šansu da osigura prvo mesto na ATP listi i pobegne Novaku po broju grend slemova. Ostao je na 22, Srbin ima 21.

Nadal nije želeo da precizira povratak u takmičarksi tenis, a kako je istakao supruga i beba koja je na putu su mu u ovom trenutku prioritet.

"Izgubio sam meč u osmini finala poslednjeg grend slema sezone. Teško mi je da napravim analizu za kalendar takmičenja. Čeka me put kući, imam važnije stvari tamo. Kada dođem tamo doneću odluke, kada vidim stvari u privatnom životu, to mi je bitnije u ovom momentu. Pokušao sam, uradio sam šta sam mogao u Njujorku, nije se završilo kako sam želeo. Posle svega započeću ponovo sa profesionalnim životom. Čeka me rođenje prvog deteta i nadam se da će sve biti dobro", rekao je Nadal, a potom pohvalio i mladog američkog tenisera koji ga je eliminisao na putu ka rekordnom Grend slemu.

"Nisam uspeo da zadržim visok nivo tenisa predugo, bio sam slab sa kretanjem, on je koristio to, rano je udarao lopticu, nisam uspevao da uzvratim. Tenis je sport u kom je pozicioniranje veoma bitno, ako ne, onda morate da budete mladi i brzi, ja više nisam u takvom trenutku. Moji udarci morali su da budu bolji, kvalitet udaraca nije bio dovoljno dobar, bio je baš loš, nisam ga ugrozio. Bio je bolji i svaka mu čast, mnogo toga je dobrog uradio. Ipak, ja moram da analiziram prvenstveno svoju igru, ima mnogo stvari za analizu, jer nisam bio dovoljno dobar da ga ugrozim i a napravim štetu. Ako ne igram kvalitetno onda olakšavam posao rivalu. Nema izgovora, moram da priznam da je bio bolji igrač u ovom duelu."

