DEVOJČICA SA SLIKE PROŠLA KROZ PAKAO: Otac ju je SUROVO tukao, majka nemo gledala, borila se sa depresijom - danas je JAČA OD SVIH

Nekadašnja teniserka, danas veliki borac za mentalno zdravlje, oglasila se na društvenim mrežama i postavila sliku iz detinjstva. Uz nju je napisala i poruku malenoj devojčici sa slike koja je izazvala dosta reakcija.

"Šta bih rekla mlađoj sebi? Ovoj mladoj, već tužnoj i uplašenoj devojci,

Nikada ne dozvoli nikome da te spusti. Nikada ne dozvoli da ti neko kaže da nešto ne možeš da uradiš. Nikada ne dozvoli da te neko ne poštuje. Nikada ne dozvoli nikome da uništi tvoju vrednost. Ne dozvoli nikome da te sruši. Drži glavu gore. Veruj u sebe. Nikada ne odustaj. Uvek nastavi da se boriš.

Nikada ne dozvoli nikome da ti oduzme glas. Ne dozvoli nikome da ti oduzme svetlost. Budi neustrašiva. Ti si jača nego što misliš. Možeš sve. Možeš proći kroz bilo šta. U sebi imaš hrabrosti koje te mogu izvući čak i kada te obuzme strah. Budi ljubazna prema sebi. Voli sebe. Zaslužuješ svet.

Nikada ne dozvoli da ti uskrate sreću jer nikada nije bila njihova da bi je uzeli nazad. Ovu poruku ću zalepiti na frižider i ogledalo u kupatilu kako bih se svakog dana podsećala da sam vredna, a oni koji su pokušali da me slome nisu uspeli i učinili su me onim što sam danas. A to je nesalomivo", napsiala je Jelena Dokić na Instagramu.

Jelena Dokić nikada nije krila da se godinama borila sa posledicama torture koju je doživljavala od oca Damira Dokića. Nekadašnja četvrta teniserka sveta svojevremeno je otkrila da je otac bio nasilan prema njoj, te da je zbog njegove okrutosti umalo izvršila samoubistvo.

Dokićeva se godinama unazad bori sa depresijom, a detalje je otkrila u autobigrafiji "Nesalomiva".

"Drao se na mene i prebio me kaišem u kupatilu. Vukao me je za uši, pljuvao me, a onda terao da satima gola stojim nasred hotelske sobe. Moja majka je nemo sve to gledala", otkrila je Jelena i zgrozila svetsku javnost.

foto: AP, Printscreen Instagram

Lubav je izvukla nesrećnu teniserku iz kandži oca nasilnika. Jelena se zaljubila u Hrvata Tina Brkića, što je dodatno razbesnelo njenog oca.

"U njegovim očima to je bilo nešto najgore što sam mogla da uradim. On bi više voleo da sam s nekim teroristom nego sa Hrvatom", otkrila je nekada četvrta teniserka sveta.

