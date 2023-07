KAD NE MOŽE REKETOM - ONDA PEŠKIROM: Analiza prvog dana Vimbldona - evo šta nas očekuje DANAS, da li su na pragu nova iznenađenja?

Specijalni izveštač iz Londona: Vuk Brajović

Prvi dan Vimbldona je iza nas – uz negostoljubivo vreme i poneko iznenađenje u ishodu mečeva; drugog dana – Natalija, Hamad i Laslo igraju velike mečeve za njihovu dalju karijeru, bogat program uz nastupe aktuelnih asova i onih koji nastoje da se vrate pobedama

Čudan je bio uvodni dan 136. Vimbldona, u kome je posle više godina kiša bila „glavni igrač“ programa – pa su viđene i neke retko zanimljive scene već u prvom meču dana na Centralnom terenu u terminu rezervisanom za branioca prošlogodišnjeg trofeja u muškom singlu. Naime, skoro sat i po vremena je trajala pauza zbog kiše i kasnije kondenzacije koje su teren činile previše vlažnim za bezbednu igru – pa se Novak Đoković dohvatio peškira u nameri da „pomogne“ u akciji sređivanja travnjaka, a zatim i uputio predlog svom „boksu“ da i oni „duvaju da se osuši“. Kao da je – posle tenzije početkom prvog seta u kome je Novak pretrpeo brejk od na travi neafirmisanog Argentinca Kašina – Novaku prijalo da se po osvajanju tog dela meča malo opusti u neformalnom ćaskanju sa supervizorima, protivnikom i svojim boksom. Viđeni su i momenti da je Novak poprilično zevao u pauzi, zabeleženi razni subjektivni kadrovi – ali ono što je ipak bilo najvažnije je da je bez izgubljenog seta i uz šesnaesti osvojeni taj-brejk od poslednjih 20 odigranih Đoković preskočio prvu prepreku – bez rizika od potencijalno najvećeg protivnika za njega na ovoj podlozi ove godine – povrede. Protivnik u narednom kolu je „sasvim po meri“ i prvi put u njegovoj karijeri – Džordan Tompson, kome je kiša zapravo pomogla da se prestroji i vrati u meč posle zaostatka od 2:0 u setovima protiv Brendona Nakašime – te će taman toliko umorniji nego što bi trebao da bude pred ovako veliki izazov izaći na megdan četvorostrukom uzastopnom osvajaču ovog turnira - verovatno ponovo na Centralnom.

Venus Vilijams nije uspela da u 43. godini prođe u drugo kolo turnira koji je osvajala 5 puta (bolja od nje - Svitolina u 2 seta), Kasper Rud se u 4 seta uspešno vratio tenisu sa golfa (bolji od Lokolija), Pegula u 3 seta pobedila zemljakinju Dejvis, Hurkač u tri – Ramosa Vinjolasa, Vavrinka – Rusuvoirija – a dva velika iznenađenja su priredili Majkl Mmo (bolji od i dalje neoporavljenog od povrede Ože Alijasima) i osvajačica Australijen Opena iz 2020 Sofija Kenin – pobedivši sedmu nositeljku Koko Gof sa 2:1. Fricov triler sa Hanfmanom će biti nastavljen u utorak – sa po 2 osvojena seta za obojicu igrača do sada.

Van forme, stabilnog zdravlja, fokusa, ritma i takmičarskog tonusa su Lajović i Kecmanović – što se videlo „iz aviona“ u mečevima koje su izgubili od Čoinskog odnosno Švarcmana – uz samo 1 dobijen set (Lajović). Velika je šteta što posle odlične prethodne sezone (Kecmanović) i dobrog dela ove (Lajović) naši drugi i treći reket ne uspevaju da povrate „modžo“, žudnju za pobedama i činjenju svega što se podrazumeva da bi se to ostvarivalo u kontinuitetu na najvećoj svetskoj sceni. Ako ne budu uspeli da se srede u preostaloj mini-sezoni turnira na šljaci – ni trenutni renking neće više biti tema o kojoj će oni više odlučivati. Nadamo se da će u današnjem programu preostali predstavnici Srbije Natalija Stevanović (protivnica Pliškova, teren 12, oko pola 5 po našem vremenu), Hamad Međedović (protivnik O’Konel, teren 9 od 12 časova po našem) i Laslo Đere (protivnik Kresi, teren 17 oko 2:30 po našem) pokazati maksimalnu borbenost, strast, motiv za nadmetanje uprkos svemu što trenutno mogu da učine na terenu i veru da jedino kroz punu posvećenost mogu da ostave pravi sportski utisak – pa možda i uđu u prvo kolo. Deset godina stariji i skoro duplo boljeg ranga, Amerikanac O’Konel je možda i najbolji protivnik koga je neko od kvalifikanata mogao da dobije u prvom kolu Vimbldona, tako da 19-godišnji novopazarćanin zaista ima priliku da uz mirnu glavu, snažan servis i pokretljive noge dobije pravu premiju na najvažnijem turniru sezone (i njegove dosadašnje karijere) – a Srbija naslednika svoje „petorke u pedeset“ u narednim godinama.

Prolazak u drugo kolo Istborna posle eliminacije u prvim kolima Hertogenboša i Kvinsa nije nikakav impozantan uspeh zbog kojeg bi Laslo Đere trebao da oseća bilo kakav dodatan pritisak protiv Maksima Kresija, pogotovo što je u Haleu i Hertogenbošu u drugom kolu lepo namučio Medvedeva odnosno De Minora. Znamo da se ponavljamo kad kažemo da stameni senćanin može i mora više – ali je retko kada u poslednje vreme na Slemovima imao ovako „pobedljivog“ protivnika kao što je to danas Kresi (1:1 u dosadašnjem skoru) – gde bi pobeda bila „velika kao kuća“ za dalji hod kroz Vimbldonski žreb i sticanje samopouzdanja za naredne izazove. Ako bi Laslu i Hamadu prolazak u prvo kolo bio uspeh od velikog značaja – eventualna pobeda Natalije Stevanović protiv velike favoritkinje Karoline Pliškove bi bilo iznenađenje monumentalnih dimenzija i za sam Vimbldon. Proći kvalifikacije Grend Slema na travi bez izgubljenog seta znači jedno – borbena nišlijka i nekadašnja top 5 juniorka sveta ume i zna da igra vrhunski tenis, i ako ponovi svoju reprezentativnu igru iz tih mečeva – eto nam šanse da verujemo u još veći uspeh. Natalija bi trebala da uđe rutinerski u meč, ukroti servis Čehinje, nametne tempo igru i što agresivnije i sa čestim promenama pravaca udaraca poremeti dugonogu ali sporiju protivnicu u njenoj karakterističnoj igri sa osnovne linije. Naravno, lako je to reći – a pre svega da se podrazumeva da će Natalijin servis i ritern funkcionisati do te mere dobro da će se razviti „borba u terenu“ – gde će joj trebati puno strpljenja i kombinacije mudre i ofanzivne igre sa izbegavanjem serije grešaka koje bi „ugasile“ šansu za osvajanje takvog seta. Uspe li to – Natalija bi mogla da zasija i možda obezbedi ulazak u top 200 ženskog tenisa po završetku Vimbldona.

Ostali mečevi dana – ako se budu odigrali po provizornom programu zbog preteće kiše – predstavljaju nam hit „Tačno u podne“ u meču Tim – Cicipas, ali i nastupe prvog igrača sveta Alkaraza i braniteljke trofeja Ribakine, osvajačice Australijen Opena Sabalenke, britanskog dvojca Marej – Peniston, dvostruke osvajačice Vimbldona Kvitove, trećeg igrača sveta Medvedeva, top asova Runea, Frica, Zvereva i Tijafoa, šeste nositeljke Žaber i dvostruke osvajačice Rolan Garosa Krejčikove – kao i igrača koji je 2021 u finalu uzeo prvi set trenutno neprikosnovenom Novaku Đokoviću – Matea Beretinija. Tu će biti i osvajačice turnira u nedeljama pre Vimbldona – Medison Kijz (Istborn) i Kejti Boulter (Notingem), osvajač Majorke Jubenks – ali i povratnik u profesionalni tenis Miloš Raonić i zemljakinja Andreesku, pa će za ljubitelje tenisa različitih profila i motiva biti zadovoljstava „a la carte“ – na pretek.

