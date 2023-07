ĐERE POSLE PORAZA OD CICIPASA: Glupo je da pričam da sam bio blizu...

Laslo Đere je završio učešće na Vimbldonu.

Srpski teniser je poražen u trećem kolu od petog nosioca Stefanosa Cicipasa sa 3:0, po setovima 4:6, 6:7 (5:7), 4:6

"Imao sam neke šanse pogotovo u drugom setu, ali je on uvek odigrao u najbitnijim i najvažnijim trenucima. Da li je to bio dobar servis ili ritern, malo je falilo u taj-brejku za 4-1. Nije dobro riternirao, ali u taj-brejku dva moja dobra servisa je izblokirao nisko i kratko. Osećao sam da imam šanse da sam u igri sa njim i mislim da je servis bio presudan. Imao je malo bolji servis", počeo je Đere.

Otkrio je šta mu je nedostajalo

"Falilo je dosta, nisam uzeo ni set. Glupo je da pričam da sam bio blizu ili ne znam šta. Ali, definitivno sam osećao da nešto mogu, da mogu barem još dodatno da iskomplikujem meč, kako bi bilo na kraju to ne znam. Nije slučajno on peti već nekoliko godina - to je jasno. Osećanja su pomešana kao uvek, sa ovog turnira će samo jedan otići kući koji nije izgubio i uvek je teško govoriti posle poraza čak i dan kasnije. Generalno nije loš rezultat, ali uvek želim više. Pomešana su mi osećanja."

Govorio je o narednim turnirima.

"Igraću Gštad, Hamburg i Kicbil, tri turnira na šljaci u Evropi."

"Imao sam slobodan dan prošle subote i malo sam obišao grad, otišao sam na ručak. Bio sam ovde više puta, pa znam neke stvari. Volim da prošetam gde god da sam, ako sam u prilici. Hotel mi je bio u blizini jednog parka, pa sam svakodnevno šetao tu u blizini."

Vuk Brajović / Kurir sport