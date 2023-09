ANALIZA MEČEVA NA US OPENU: Osmeh, suze, kraj karijere i šokantan rezultat

U danu u kome su tokom dnevnog programa glavnu reč vodili veterani, od tenisa se oprostio “big Džon” Izner, koga je posle vođstva od 2:0 u setovima i triler-završnice eliminisao sa njegovog oproštajnog Ju Es Opena zemljak Majkl Mmo.

“Razočaran sam zbog poraza, ali i zahvalan na prilici da odigram još jedan Ju Es Open u ovakvom fenomenalnom ambijentu. Želim da budem upamćen kao veliki borac na terenu, igrač koji je imao poštovanje svojih kolega u svlačionici. Tenis je bio veliki deo mog života, i iako sam znao da će ovaj dan doći i emotivno se pripremao za njega i dalje mi je veoma teško. Ipak, ono što je najvažnije je da sam zahvalan na tome što imam divan život i radujem se novim poglavljima u njemu”, sa suzama u očima se od publike i medija oprostio jedan od najboljih servera u istoriji ovog sporta.

Sa druge strane, tridesetosmogodišnji Sten Vavrinka je ponovo moćan, dobivši u četiri seta i posle 3 sata i 40 minuta Tomasa Ečeverija. U godinama u kojima bi većina igrača već odavno bila u penziji, “Sten d’ men” ima poseban motiv da se i dalje takmiči na najvišem nivou.

foto: David Lobel / INSTAR Images / Profimedia

“Za tenis me vezuje strast i ljubav. Sve dok god se budem osećao dobro na terenu, biću motivisan da se dalje takmičim – i naučio sam da volim ovaj proces povratka u staru formu. Emocije koje osećam igrajući među toliko ljudi, na terenu 17, protiv najboljih igrača sveta – sve je to zaista posebno. Takođe dobro znam da nigde više neću naći ili osetiti ovakve emocije kada budem prestao da igram. Uživam u svom životu, i smatram se srećnim da mogu i dalje da igram, putujem, takmičim se protiv najboljih. Dok god imate strast za nečim – ne biste trebali da ga prekidate ili okončavate. Takođe, smatram da sam fizički u veoma dobrom stanju – i to mi daje samopouzdanje u dugim mečevima”, smatra istrajni Švajcarac pred drugi meč protiv sjajnog mladog Italijana Janika Sinera.

Neočekivano ubedljivo (6-3 6-4 6-1) je Grigor Dimitrov pobedio Endija Mareja, potvrdivši da je ovo sezona u kojoj komšija iz Bugarske ponovo demonstrira sjajan tenis – i odlično se nosi sa značajnim fizičkim izazovima. Posle dramatičnih 5 setova i spašene 3 meč lopte u prvom kolu protiv , i sam “Griša” je pozitivno iznenađen svojim sposobnostima i agresivnošću koja ga je “izvukla” iz ponora poraza.

foto: Victor Joly/Dppi / Zuma Press / Profimedia

“Uprkos svemu – fizički se odlično osećam, i zadovoljan sam kako sam se oporavio od maratona u prvom meču. Bacakao sam telo na sve strane, i sveukupno odigrao na višem nivou da bih mogao da dobijem ovaj meč ubedljivo. Znam da sam i dalje sposoban da svojom igrom “iritiram” većinu protivnika na turneji (smeh), fizički sam u stanju da izdržim jednake napore kao i pre nekoliko godina – a ono što me najviše motiviše je uzbuđenje da mogu da živim ovakav život. Istovremeno, znak zrelosti je to što prirodno i mirno prihvatam sve što ga čini ovako posebnim – bez posmatranja stvari iz perspektive krajnosti. Zato će najvažnije za pripremu narednog meča protiv Zvereva biti to da se – fokusiram na sebe, dobro se oporavim i pripremim strategiju za meč”, ističe Dimitrov, zahvalan na komplimentima da ga mediji doživljavaju kao primer “gracioznosti i atleticizma” na turneji.

Veteran iz Škotske i dalje oduševljava svojom upornošću i posvećenošću takmičenju na svim nivoima i pored igranja sa veštačkim kukom – ali ovakvi porazi svakako dosta bole.

“Jednostavno nisam dobro servirao i svaki set sam počinjao sa rezultatskim zaostatkom. Zatim, nisam konvertovao brojne prilike za brejk, i svakako nisam odigrao dobro u nekim ključnim momentima. Nisam iskoristio njegove slajs bekhende kako bih ga pritisao, i bio mnogo pasivniji nego što sam to smeo da budem, što mu je omogućilo da se razmaše i stekne samopouzdanje, umesto da sam ga uveo u seriju grešaka. Svestan sam da sa ovim rangom na ATP listi nisam u dobroj poziciji za žrebanje, da se suočavam sa težim rivalima u ranijim kolima i turnire završavam pre nego što je to bivao slučaj pre nekoliko godina – i da sam time primoran da igram više manjih turnira da bih kompenzivao propušteno na velikim – i približio se rangu koji mi garantuje status nosioca. Ipak, videli ste i ovde relativnu vrednost pozicije nosioca – i zbog toga treba pre svega nastaviti sa napornim radom i pripremama kako bih podigao samopouzdanje i ušao u dobar niz pobeda”, napominje Marej.

Nemački derbi Zverev - Altmajer pripao je znatno slavnijem Saši, ali tek posle 4 seta i skoro 4 sata provedenih na terenu. U godini povratka na turneju posle bolne povrede u polufinalu Rolan Garosa prošle godine Zverevu uopšte ne smeta činjenica da je i pored toliko dosadašnjih uspeha relativno u drugom planu u odnosu nan eke druge igrače.

foto: Mark Blinch/The Canadian Press via AP

“Mislim da je potpuno normalno da mediji traže najinteresantiju priču – a to su sada Alkaraz i Đoković. Prošle godine priča je bila – Rafa protiv svih, a 2021. – trougao između Danila, Novaka i mene. Prirodno je da mediji traže nove i važne rivalitete – ali je Novak u pravu kada kaže da je malo verovatno da neko od velikih do sada nije ni jednom izgubio od slabije rangiranih protivnika. Smatram da je znak nepoštovanja prema budućim protivnicima baviti se ulaskom u finale – i siguran sam da ni Novak ni Karlos ne misle dalje od narednog meča. Sa moje strane, svestan sam da je u okolnostima gde sam 12. na svetu – a ne treći – predamnom još dug put do sticanja bolje pozicije u žrebu i korisnih privilegija iz tog statusa,” predočava nam Nemac.

I za kraj ovog kolaža sa najinteresantnijih konferencija za medije u Njujorku – šok dana koji je priredio Britanac Džek Drejper pobedom bez izgubljenog seta nad jednim od glavnih favorita za visok plasman na turniru, Poljakom Hubertom Hurkačem i njegovim gromotivim servisom, time ponovivši ulazak u treće kolo još jednog Grend Slema.

“Umalo mi se desilo da ne zaigram ovde – zbog bolne povrede ramena sa turnira u Vinston-Sejlemu. Šanse su bile 70-30, što svakako nije izgledalo povoljno. Zbog toga sam izuzetno srećan što sam u ovim okolnostima uspeo da izborim još jedno treće kolo na Slemu. Kako sam ove godine morao da preskočim Vimbldon – bilo je važno naći unutrašnji mir i ostati sabran u nadi da ću se brzo vratiti na turnire. Čudno je kako ovaj sport funkcioniše – jednog dana osećate da ste na dnu, a već drugog prolazite prepreku za preprekom i bivate nošeni elanom pobede do kraja turnira. Prošavši kroz ta iskustva – drago mi je da sebe sada smatram jačim čovekom, karakterom i boljim igračem; siguran sam da vam se takve stvari dešavaju – sa razlogom”, kaže Džek u epizodi “ko zna zašto je to dobro” pred meč sa neugodnim Majklom Mmoom.

Vuk Brajović