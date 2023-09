NOVAK MOĆNIM REČIMA NAJAVIO FINALE: Dosta sam dao, ali imam dosta toga još da dam ovom sportu

Novak Đoković je pobedom nad Benom Šeltonom ušao u svoje 10. finale na Ju Es openu.

Novak će se u nedelju od 22 časa po srpskom vremenu boriti protiv Alkaraza ili Medvedeva za 24. grend slem titulu, a četvrtu na Frašing Medouzu.

Posle pobede nad Amerikancem, Đoković je rekao.

- Pre svega, još jednom želim da pošaljem ljubav i pošaljem podršku publici, hvala vam što ste ovde i što pratite tenis. Ovo su prosto mečevi i situacije zbog kojih i dalje ustajem svako jutro i radim naporno kao i mladi igrači. Grend slem turniri se najviše računaju u našem sportu i tu igram najbolje. Igrao sam najbolje protiv Amerikanaca i trebalo je to održati do kraja. Bilo je i do krova, sve je moglo da ode na drugu stranu, zadovoljan sam zbog ove pobede.

Na pitanje o napornom radu i borbi, Novak kaže.

- To je kombinacija discipline, volje uma, ciljeva i sve što postavljate ispred sebe. Blagosloven sam zbog svega. Dosta sam dao, ali imam dosta toga da dam ovom sportu. Još jedno Grend slem finale i imam još dosta toga da pružim.

Na pitanje o drugom finalisti, Đoković je dao zanimljiv odgovor.

- Očekujem najteži meč turnira, ko god da bude protivnik, obojica su odlični protivnici, u odličnoj su formi. Medvedev me je pobedio ovde pre par godina i najkonstantniji je ovde. A Alkaras? U ovim godinama, neverovatno šta radi. Taj meč će biti uživanje za mene uz kokice i neko dobro piće - poručio je Novak Đoković.

