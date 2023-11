NOVAKA SADA ČEKA JOŠ JEDAN DUEL SA SINEROM: Razvijamo lep rivalitet - igra tenis života i veoma je motivisan

Teniseri Srbije plasirali su se u polufinale Dejvis kupa, nakon što je Novak Đoković pobedio Kameruna Norija i doneo pobedu Srbiji od 2:0 u duelu protiv Velike Britanije.Najbolji teniser sveta savladao je Norija sa 2:0 po setovima 6:4, 6:4, posle sat i 42 minuta igre.

Prvu pobedu i vođstvo Srbiji, doneo je ranije danas Miomir Kecmanović, savladavši Džeka Drejpera sa 2:0.

Đoković je posle plasmana u polufinale Dejvis Kupa o utiscima govorio na konferenciji za medije.

“Velika je privilegija igrati za svoju zemlju, imati zastavu na grudima - u takmičenju koje je vrhunac tradicije i kulture našeg sporta. To uvek stvara posebne emocije i motivaciju. Zahvaljujem se Miši na pobedi i važnom poenu u prvom meču. Nori je odličan igrač i visoko rangiran već dugi niz godina, i činjenica da sam ga na ovaj način pobedio daje još više zadovoljstva", rekao je Novak u kraćim obraćanjima svetskim medima posle meča. Pred meč sa Italijom, Novak je birao reči hvale za rivale: "Italija ima odličan tim, za svako poštovanje. Imam izuzetno poštovanje za Sinera, koga veoma dobro poznajem, koji ima sjajnu sezonu - i sa kim sam igrao odlične mečeve ove godine, od kojih poslednji u Torinu prošle nedelje. Ispada da igramo svake nedelje, ali je svaki put novi izazov.”

Stefan I Tara mu daju posebne super – moći ?

“Ne daju mi super moći, ali mi daju veoku energiju I podršku koja mi puno znači. Kasno je da su deca budna u ovo doba, ali poljupci su za njih I porodicu koja me prati ovih dana u Malagi. Drugačije je zastupati zemlju, igrati pred porodicom i prijateljima – jer ovo je drugačija nedelja nego inače. Drago mi je da sam svojom pobedom doprineo ukupnoj pobedi”, kaže Novak.

foto: Joaquin Corchero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da li ga je frustrirala buka iz publike – tokom I posle meča?

“Celog meča je bilo nepoštovanja I navijanja tada kada ne bi trebalo da ga bude - ali ja moram da budem spreman za to u Dejvis Kupu. Navijači često preteraju, ali se i meni desi ponekad da pokažem da ne tolerišem to. Na kraju su me ometali kada sam davao izjave – bubnjevi i ostalo - pa smo malo popričali na kraju…”

Na komentar da izgleda I dalje sveže na terenu, Novak kaže:

”Više je imidž nego što sam zaista svež. Mislim da je to očekivano s obzirom na broj mečeva koji sam igrao u poslednje vreme. Igrao sam sjajan tenis ove godine, I uvek mi je posebno vazno kada nastupam za moju zemlju. Ne razmišljamo o tome šta ću raditi sledeće nedelje, I ne mogu sada da mislim na odmor – već samo da odigram najbolje i uradim ono što se očekuje od mene.”

Na činjenicu da je neporažen od polufinala Dejvis Kupa 2011 – i da je u nizu od 21 pobeda, odgovara:

“Kao stosam rekao, svako ko je član reprezentacije je ponosan da prestavlja našu zemlju, što nosi više odgovornosti takođe. Na klupi su moji prijatelji iz deljistva, i pričali smo o tome koliko nam je trijumf iz 2010. značio za karijere. Smatram da sun am šanse za finale dobre – iako igramo protiv jake reprezentacije Italije. Sve pobede od 2011 dokazuju koliko ozbiljno posmatram igranje za Srbiju – a što više pobeđujete, to više želite da to nastavite, pa se nadam da će tako biti u subotu.

foto: LLUIS GENE / AFP / Profimedia

Na današnje uspehe kapiten Troicki kaže:

“Oba meča su danas bila sjajna, i zahvaljujemo se Miši, Novaku ali I svim igračima na sjajnoj atmosferi koju su stvorili u timu. Ovo je bila važna pobeda za Mišu I tim – a zahvaljujem se Novaku na ogromnom doprinosu reprezentaciji. Imamo teškog protivnika u polufinalu, dan pause da se pripremimo. Verujem u svoji tim I nadam se da idemo do kraja u Malagi!”

Na komentar da Siner želi ponovo da igra sa njim, Novak kaže:

“Super je što ćemo igrati u Italiji i sada u Malagi – razvijamo lep rivalitet. Veoma ga poštujem,, igra tenis života, super je danas igrao I singl I dubl I veoma je motivisan da igra za svoju naciju. Impresivno je kako su se vratili u meč posle 0.1 za Holandiju. U Dejvis Kupu konačni rezultata ne zavisi od vas, pa ćemo videti šta će ishod našeg meča konačno doneti timovima. Činjenica da smo igrali dva puta u Torinu će značiti puno obojici u pripremi za meč u subotu!”

foto: LLUIS GENE / AFP / Profimedia

Upitan da li ikada strepi od poraza, Novak kaže:

“Svako ima sumnje u svoju igru pred meč I tokom njega, ali mislim da ubeđenje da mogu da pobedim biva jače od sumnji. Uvek je unutrašnja borba kako da u glavi pobedite i da li ćete igrati na određenom nivou i na način na koji želite. Iskustvo znači kontrolu nervi, emocija I očekivanja, a činjenica je da svaki igrač protiv mene “proigra”, želi da pobedi i igra najboilji tenis. No, to je dobar problem za imati – jer prisitak me motiviše i podstiče me da budem još više koncentrisan na dobar nastup”, objašnjava Novak

