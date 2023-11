HEROJ IZ SENKE - MIOMIR KECMANOVIĆ: Gubio sam ovakve mečeve šest-sedam puta ove godine...

Ma koliko se ne slagali sa komentarom da je Kecmanović “heroj iz senke” naše sve bliže šeste pobede nad Velikom Britanijom u Dejvis Kupu – jer nije primereno u senku staviti do ovog januara 27. igrača sveta – izbor selektora Troickog da Miša nastupi u odlučujućem prvom meču programa dana bio je iznenađenje za mnoge. Srećom – te emocije nisu ni dodirnule članove reprezentacije Srbije – koji su u jednom glasu podržali svog druga i kolegu sa turneje da u svom najboljem meču sezone osvoji ovaj “bod kao planinu” za našu zemlju.

Upitan da podeli svoje utiske posle meča, Kecmaović nam prenosi sledeće:

“Definitivno prija ovakva pobeda - posle ’vrlo dobre’ godine koju sam imao (smeh). Gubio sam ovakve mečeve šest-sedam puta ove godine. Zahvalan sam što sam uspeo da igram dobro i što sam sada pobedio“.

Kecmanović je nagovestio da će mu dobre partije na Portugal Openu u Eštorilu biti srećne za dalji tok sezone – ali se to nije desilo.

“Taj komentar u Eštorilu se nije isplatio – ni tada, a ni od tada. Tek od Stokholma igram kao prošle godine – ništa ludo, ali igram bolje, imam top 10 pobedu, jedan tesan poraz. Od dvorane sam počeo da igram bolje, mislim da se to vidi“, prenosi on.

foto: LLUIS GENE / AFP / Profimedia

Atmosfera na tribinama je pozitivno uticala na našeg asa, što potvrđuje rečima:

”Bilo je neizvesno, a atmosfera je doprinela napetosti, mnogo više nego da igram na ATP turneji. Meč je bio još posebniji zbog svega toga, ali sam u važnim trenucima bio miran, koncentrisan“.

Upitan šta misli o mogućim protivnicima (Sonego, Museti, Arnaldi) u prvom meču polufinala protiv Italije u subotu, kaže:

„Sva trojica su neverovatni, igraju dobro u poslednje vreme. Neće biti lako, ali prvo da se odmorimo - pa da vidimo sve ostalo.”

Pametno osmišljena strategija pred ovaj meč je imala ključni značaj i za pobedu na terenu, što i sam Miša potvrđuje:

“Svi znamo da je za nas druga tabla najbitnija, jer Nole uvek odradi svoje. Dobro je da imamo mnogo opcija između nas trojice – a tu je I Hamad. Odluka o mom nastupu je donesena po tome što smo mislili da sam ja najbolji izbor u trenutnoj situaciji, da sam bio najčvršći na ovoj podlozi ovih dana. Drago mi je što sam im se odužio i dokazao da su doneli pravi izbor. Sada se osećam lakše“, ističe on.

foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

I ovoga puta se pokazalo da se u Timu Srbije gaji posebna atmosfera drugarstva i bezrezervne podrške na svim nivoima, u vezi čega Miša kaže:

“Kada je oko vas timska atmosfera, to daje novu energiju; boriš se za nešto više – ne za sebe, već za druge i za zemlju. To daje dodatnu motivaciju da se izboriš sa svim izazovima. Nekad je teško pronaći dodatnu energiju koju ovde dobijaš od drugih. Meni mnogo nedostaje taj ljudski odnos na turneji, sa prijateljima, jer je čovek tamo konstantno sam. OK, imaš svoj tim, ali to su ljudi koji rade za tebe; jesmo svi drugari, naravno, ali tu smo zbog posla. Zato su ove nedelje mnogo lepe, uvek su lepe uspomene sa Dejvis kupa”, ponavlja on.

Osvajanje “Salatare” iz 2010. godine je više od legende, jer su u timu ili uz tim I dalje I njeni autori – Đoković, Troicki, Tipsarević, Zimonjić – i ta sećanja i anegdote su veoma žive u pripremi svih Dejvis Kup kampanji naše reprezentacije. Da li bi ovi uspesi mogli da se pozitivno odraze i na uspehe na turneji Kecmanovića?

“Uspesi u Dejvis Kupu bi mogli mnogo da me poguraju. Kao što su rekli i selektor Troicki i Janko, posle 2010. su svi imali najbolje sezone u karijerama. Ovo je dodatni motiv da se odrade pripreme još bolje i da probam da se vratim tamo gde sam bio za početak, pa onda još više,” potvrđuje on, i nastavlja: “ Znači nam mnogo što su svi oni tu, i imali smo i grupne i pojedinačne razgovore. Napravili su video za nas u kojem su nam dočarali kako su osvojili Dejvis Kup, ali i druge svetle momente naše reprezentacije, kao što je osvajanje ATP Kupa. Videli smo koliko je njima značilo, rasplakali su se, bio je poseban osećaj videti to koliko ovo znači i za šta se borimo”, prenosi nam ovaj važan element motivacije danas izvrsni Kecmanović.

(Vuk Brajović)