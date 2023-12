"PROBUDILI SU ZVER U MENI" Novak ZAGRMEO kao nikada pre i ostavio planetu BEZ TEKSTA: "Najveća bitka je uvek UNUTRA"

Prethodne noći objavljen je dokumentarni film o Novaku Đokoviću na američkoj televiziji "CBS" koji je u startu izazvao mnogo kontroverzi jer je najava volšebno nestala sa društvenih mreža, ali je na kraju i pušten prema najavama. Autor filma, poznati novinar Džon Verthajm posetio je Noleta u Beogradu i dobio je možda i najpreciznije odgovore o srpskom asu koji se otvorio i govorio o svojoj mentalnoj snazi.

"Pobeđujem tenisere koji su bliži po godinama mojoj deci nego meni? Ha-ha, ne znam baš koliko to dobro zvuči, ali da, mislim da su mladi veoma gladni i da su me inspirisali da igram svoj najbolji tenis protiv njih i da pronađem dodatnu motivaciju. Probudili su zver u meni", kazao je Đoković.

Istakao je da iako sada ima 24 grend slema, pred sebe ne stavlja velike životne ciljeve, samo male, što je začudilo novinara jer nije očekivao da je takva Đokovićeva perspektiva. Džon Verthajm je potom otrkio šta mu je najteže svih ovih godina dok piše o Đokoviću: Ljudi razumeju mišiće, brzinu, gracioznost... Ali, mentalna snaga, koja mislim da je tvoj veliki dar, mnogo je teže to objasniti. Možeš li da objasniš?

Đ: Morao bih da te ispravim. Moram da te ispravim...

N: Da, naravno, ispravi me.

Đ: To nije dar, to je nešto što dolazi s radom.

N: Treniraš svoju mentalnu stranu kao što bi trenirao servis ili forhend?

Đ: Apsolutno. Postoje različite tehike. Disanje je veliki deo toga, posebno u trenucima kada sam pod pritiskom.

N: Mislim da mnogo ljudi gleda i misli da je Novak sada ušao u 'taj mod'. Kažeš da je to sve deo procesa?

Đ: To možda tako deluje, ali verujte mi, u meni je oluja. I znate, najveća bitka je uvek unutra? Imate svoje sumnje i strahove. Osećam to svaki meč. Ne volim takav majndset koji vidim u sportu. To kao samo razmišljaj pozitivno, budi optimista, nema mesta za neuspeh, nema mesta za sumnje... Pa nemoguće je da je to tako!

N: Ti ne veruješ u to?

Đ: Mi smo ljudska bića. Razlika između šampiona, i onih koji ne mogu da dođu do najvišeg nivoa, baš je u tome što ne ostaju u tim osećanjima predugo. Tako da, za mene, to je jako kratko. Čim to osetim, prihvatim. Nekada se desim da puknem, da počnem da vrištim na terenu, ali uspevam da se vratim i resetujem.

Između ostalog, Novak Đoković je u ovom filmu govorio i o svojim najvećim rivalima Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu, za koje je rekao da trenutno ne mogu da budu prijatelji, ali bi voleo da se to promeni kada svi završe igračke karijere, pošto će tada moći otvorenije da pričaju.

