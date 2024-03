ALKARAZ O GORUĆIM TEMAMA PRED POČETAK INDIJAN VELSA: Gubimo strahopoštovanje prema Novaku - videćemo dokle će ovo rivalstvo ići

Španski teniser Karlos Alkaraz govorio je pred početak turnira u Indijan Velsu o proboju mlađe generacije u teniski vrh, a od nekadašnje velike trojke ostao je samo Novak Đoković, i dalje prvi na ATP listi.

"Što se tiče mlade generacije sa Janikom Sinerom, Holgerom Runeom i sa mnom, već smo ga pobeđivali. Mislim da polako, na dobar način, gubimo strahopoštovanje i usuđujemo se da pobedimo njega (Đokovića prim.aut.) u velikim mečevima. Popravićemo se da to uradimo protiv njega nekoliko puta. Ali sve dok Novak nastavi da igra na visokom nivou u ovoj formi, stvari će postati veoma komplikovane i uvek ćemo ga videti kao jednog od najboljih", rekao je Alkaraz koji na Đokovića može tek ako stigne u finale Indijan Velsa.

foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Nije uveren da taj trio može da ostvari ono što je pošlo za rukom njihovim prethodnicima.

"Mislim da će nam biti veoma komplikovano da postignemo nešto slično kao Đoković, Nadal i Federer, ako ne i nemoguće. Možemo da imamo samo dobar rivalitet. Igraćemo mnogo turnira zajedno, mnogo ćemo igrati jedni protiv drugih i videćemo dokle će ovo rivalstvo ići", dodao je Alkaraz.

Jedno od pitanja je bilo i da li mu je Đoković otkrio kako tako igra sa 36 godina.

"Ne, jer sam siguran da mi to neće reći. Mi smo rivali, poštujemo jedni druge i dobro se slažemo, ali ima stvari koje držimo za sebe. Našim protivnicima ne možemo dati nikakve savete. Poznato je da to ima veze sa ishranom i spavanjem, a svakodnevni rad je osnovni za to. Verujem da Novak sve ovo radi savršeno - 24 sata dnevno", zaključio je Alkaraz.

(Kurir sport)