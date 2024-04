NOVAK BEZ TROFEJA U 2024. GODINI: Možda je normalno i očekivati da imate neke sezone u kojima ne počnete dobro - a ovo je ta!

IZ MONTE KARLA ZA KURIR - VUK BRAJOVIĆ

Kraća konferencija za medije Novaka Đokovića ovoga puta je bila dovoljno sadržajna da se prime k znanju Novakovi utisci iz meča i sa turnira, čuju precizne ocene onog što je ovde ostvareno u odnosu na predstojeće cilijeve – ali i oseti razočarenje ovakvim konačnim ishodom meča u čijem drugom delu se verovalo da će Novakovo nadiranje ka pobedi – nezaustavljivo.

Na pitanje da li je ovaj turnir poslužio svrsi, ili je razočarenje ipak preovlađujuća emocija, Đoković odgovara:

“Naravno sam razočaran što sam na ovaj način izgubio meč, koji je na kraju bio krajnje neizvestan. Čestitam Kasperu na odličnoj igri, posebno na početku prvog i trećeg seta. Imao sam svoje šanse, ali taj poslednji gem nije bio sjajan, uz konačnu duplu grešku na servisu. Pravio sam više neiznuđenih grešaka, dok je on bio solidan i istrajan do poslednjeg udarca i zasluženo pobedio. Moja igra je bila nekako gore-dole. Pozitivna stvar je to što sam nekako uspeo da se vratim posle izgubljenog prvog seta i zaista nađem snagu da podignem nivo svoje igre. Svakako ima pozitivnih stvari koje ću poneti sa sobom sa ovog turnira, ali sam naravno razočaran porazom”, ističe Novak.

foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Čime ste najzadovoljniji, a čime manje zadovoljni u ovoj sezoni?

“Navikao sam na zaista visoke standarde u pogledu rezultata, tako da se to što do sada nisam osvojio ni jednu titulu može shvatiti kao sezona koja uopšte nije sjajna – ako je poredimo sa poslednjih 15 godina. Ipak, u tek tri turnira koje sam igrao sam imao polufinale u Australiji, polufinale ovde, pa je možda normalno i očekivati da imate neke sezone u kojima ne počnete dobro, a ovo je ta. Nadam se da mogu da podignem svoj nivo igre i poboljšam rezultate, a smatram da ovaj turnir predstavlja dobru osnovu za dalju nadgradnju jer sam ovde igrao dobar tenis. Nadam se da ću na sledećim turnirima moći da igram još bolje”, kaže prvi igrač sveta.

Upitan da li su ga možda uznemirili zvižduci iz publike usmereni ka obezbeđenju koje je u pauzi pred poslednji gem iz VIP lože iza Novaka izbacilo posmatrača koji je zasmetao Novaku u jednom od prethodnih gemova, Novak odgovara odrično: “Uopšte ne, nisam ni video šta se tada desilo!”

foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

U odgovorima na pitanja medija iz Srbije, Novak ističe uglavnom pozitivne stvari:

“Ima dosta pozitivnog što može da se izvuče iz ovog turnira koji je posebno izazovan jer je prvi veliki turnir na šljaci, a pogotovo ako poredimo ovaj nastup sa onima iz prethodnih 9 godina u kojima nisam dospeo do polufinala. Za neke moje standarde polufinale i nije tako veliki rezultat, ali uzimajući u obzir da sam igrao ispod svog nivoa na prva dva turnira u godini, mislim da su ova četiri meča bila dosta bolja – u tom kontekstu. Naravno da uvek može bolje, i šteta što sam izgubio ovaj meč, ali je Rud igrao veoma čvrsto. Znao sam da će biti jako neizvesno, i iako sam imao pozitivan skor sa njim (5-0) činjenica je da ja nisam u nekoj vrhunskoj formi po mojim standardima i nastavljam da tražim svoju igru. Možda će vam čudno zvučati – ali je ovo izvanredan rezultat u odnosu na okolnosti. Svakako ima dosta pozitivnih stvari koje mogu da izvučem iz ove sedmice, i nadam se upotrebim u narednim nedeljama."

foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Zamoljen da prokomentariše nešto veći broj izlazaka na mrežu odmah posle servisa – što je veoma nekarakteristično za igru na ovoj vrsti podloge, Novak odgovara:

“To je delimično bila taktika, delimično i nervoza. Čitav turnir sam igrao sa pola rezervoara kada je u pitanju fizička izdržljivost, nisam baš na željenom nivou pripreme kada se u obzir uzmu moji standardi, pa sam nekako morao da se borim i sa tim. Tu dolaze i greške, više se rizikuje, a servis me je jako slabo služio danas – što je verovatno bilo moje najveće razočarenje. Da sam bolje servirao možda bi imao više prilike da se opustim sa osnovne linije. Šteta je bilo izgubiti poslednji gem ovakvog meča uz duplu servis grešku, ali su nervoza i ostali faktori doveli do tog momenta. Sve čestitke protivniku, vraćam se treninzima kako bih tempirao formu za glavni blok turnira u ovoj sezoni – Rolan Garos, Vimbldon, Olimpijske igre – i idemo dalje”, rezimira pogled na meč Novak, uz komentar da još uvek nije odlučio na kojim od narednih turnira će nastupati.

(Vuk Brajović)